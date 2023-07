Was zockt ihr am Wochenende?

Wochenende, ihr Lieben! Da Kollege Dennis sich gerade den wohlverdienten Ausgleich gönnt, erzähle ich euch diesmal, was bei der GamePro-Redaktion die freien Tage über so auf den Bildschirmen flimmert. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's diesmal mit Samara, die noch immer tief in Diablo 4 drin steckt und Lilith-Statuen sammelt, bevor Season 1 in wenigen Wochen startet. Wenn sie es in der heißen Wohnung nicht mehr aushalten sollte, schnappt sie sich außerdem ihre Switch und zockt draußen ein wenig Strange Horticulture.

Basti will sich derweil hauptsächlich Dave the Diver widmen. Der kleine Steam-Überraschungshit lässt euch tagsüber die Tiefsee erforschen, Fische fangen und bei Nacht ein Sushi-Restaurant managen. Wenn daneben noch Zeit bleibt, wird auch Final Fantasy 16 weitergespielt.

Auch für Hannes und Mary steht der neueste Ableger der RPG-Reihe von Square Enix auf dem Plan. Mary will außerdem in das Switch-Abenteuer Master Detectives Archives: RAIN CODE reinschnuppern.

1:35 89 auf OpenCritic: Dieses Adventure mit tauchendem Sushi-Chef ist ein Volltreffer

Auch Rae will in Dave the Diver ein wenig auf Tauchgang gehen. Hauptsächlich steht bei ihr aber wieder Halo Ranked und CoD an. In letzterem muss sie sich unbedingt noch den extrem süßen Waffenanhänger "Col. Squeaks" für 40 Sterne sichern. Wer könnte es ihr verübeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Tobi lässt es weiter entspannt mit Zelda: Tears of the Kingdom angehen. Aktuell klappert er hier Nebenmissionen ab und ist immer wieder überrascht, wie viele Aktivitäten er auch nach so vielen Spielstunden noch entdecken kann.

Chris dagegen bastelt lieber selbst rum und moddet sich eine alte Xbox Classic zurecht. HDMI und Bluetooth sind schon verbaut, als nächstes stehen eine SSD und neue Lüfter auf dem Plan. Da die Konsole aber schon gut genug zum Zocken läuft, wird auch ein wenig Burnout 3: Takedown drauf gezockt – laut Chris das zweitbeste Rennspiel aller Zeiten hinter Burnout Revenge.

Und zu guter Letzt wäre da noch ich (Eleen): Nachdem ich frisch die Buchreihe "Tagebuch eines Killerbots" angefangen habe, hat mich auch die großartige Kampagne des Mecha-Shooters Titanfall 2 mal wieder gepackt. Wenn ich damit einmal (oder zweimal, oder dreimal) durch bin, nehme ich vielleicht auch meinen halbfertigen Death Stranding-Spielstand mal wieder auf.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!