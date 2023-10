Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Eleen, bei der alle, die Spaß an Assassin's Creed Mirage haben, kurz weghören müssen. Für sie war die Story von Basims Schleichabenteuer so lieblos umgesetzt, dass sie wieder in Baldur's Gate 3 geflüchtet ist. Hier hat sie jüngst ihren Dark Urge-Durchgang gestartet und steht gerade vor der riesen Herausforderung, ihren geliebten Charakteren böse Antworten zu geben.

Hannes ist in seinem dritten Anlauf weiter von Cyberpunk 2077 fasziniert und will am Wochenende mit seiner V diverse Fixer abklappern, bis er sich endlich mal ein cooles Auto kaufen kann. Das Motorrad von Jackie kann er nämlich so langsam nicht mehr sehen.

Samara zockt sich hingegen weiter durch die Patch-Flut von Lords of the Fallen, das auf PS5 heute erneut ein Update (1.08) bekommen hat.

Mehr zum Technik-Hickhack des Soulslikes könnt ihr hier nachlesen:

Rae hingegen wuselt sich weiter begeistert durch Baldur's Gate 3 und ist mittlerweile nach unzähligen Stunden dem Ende nahe. Weiter will sie aber auch die CoD-Beta zocken und hat sich zudem mit Mineko's Night Market ein entspanntes Cozy Game für Zwischendurch geschnappt, das ihr ab 26. Oktober auch im Game Pass findet.

Hier ein Blick in Mineko's Night Market, falls ihr was Entspanntes sucht:

1:01 In Mineko's Night Market kommen Katzen-Fans ab heute voll auf ihre Kosten

Bei Chris und Linda wird sich hingegen weiter durch Spider-Man 2 geschwungen. Kommende Woche dürfen sie euch auch endlich berichten, wie spaßig das Ganze war.

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis), der eigentlich Lords of the Fallen zocken wollte. Allerdings warte ich da lieber noch ein paar Wochen ab, bis das Spiel rund läuft. Mein Ersteindruck rein spielerisch war nämlich recht positiv. Schnappen werde ich mir da vielmehr den Rätselspaß Cocoon, der laut Wertungen eine der großen Überraschungen 2023 ist.

Das war es von uns. Habt eine fantastische freie Zeit und ganz viel Spaß beim Zocken!