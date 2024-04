Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag um 18 Uhr geht's auf GamePro um die Spiele, die uns und euch beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrate ich euch heute, was bei Myki noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion der GamePro

Los geht's mit Annika, die sich bereits seit Tagen darauf freut, am freien Wochenende endlich das Stop-Motion-Adventure Harold Halibut zu zocken – was das Spiel aus Köln auf dem Kasten hat, erfahrt ihr übrigens unten im Testvideo.

Samara hat mittlerweile das Finale von Dragon Age: Inquisition erreicht, nachdem sie zuvor wirklich jeden Zipfel der Spielwelt erkundet hat. Außerdem wird Another Crab's Treasure gespielt, das wohl ungewöhnlichste Soulslike des Jahres. Ob sich die Krabben-Schnetzelei lohnt, erfahrt ihr von Samara in wenigen Tagen.

12:35 Harold Halibut im Test: Wir verraten euch, was das schicke Adventure aus Köln auf dem Kasten hat

Bei Chris wird ebenfalls Another Crab's Treasure in der Hoffnung gezockt, dass ihn hier ein knuffig-kompaktes Soulslike erwartet.

Weniger knuffig, dafür aber überaus entspannt geht's bei Tobi zur Sache, der das tolle Rätselspiel Botany Manor durchspielen will. Mögt ihr Knobler und habt den Game Pass, gibt's auch von mir eine dicke Empfehlung! Davon ab hat Tobi die Ankündigung von Kingdom Come: Deliverance 2 wieder Lust auf den Erstling gemacht. Falls ihr's verpasst habt, hier entlang:

Ein weiterer direkter Nachfolger hat's auch Rae angetan, die im Zuge der angekündigten kostenlosen Testphase von Hades 2 wieder ihr liebstes Roguelite rauskramt. Zagreus soll bei ihr endlich das "wahre Ende" erleben.

Basti hingegen darf schon die finale Version von Stellar Blade zocken und ist gespannt, ob das Actionspiel NieR oder Sekiro das Wasser reichen kann – das Ergebnis erfahrt ihr dann in wenigen Tagen im GamePro-Test von Jonas.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch unsere Anime-Expertin Myki, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Nachdem die ersten Staffeln von “Die Tagebücher der Apothekerin” und Frieren erstmal abgeschlossen sind, habe ich wieder mehr Platz für andere Animes. Besonders freue ich mich auf die neue Staffel von "Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt", Kaiju No. 8, Konosuba und Mashle. Dabei gefällt mir die deutsche Synchro von Mashle super gut. Hört: Ich habe einen unglaublichen Ohrwurm von Bling-Bang-Bang-Born von Creepy Nuts, das Opening der zweiten Staffel von Mashle. Das Lied gibt mir so extrem gute Laune, da kann man beim Anhören einfach keinen schlechten Tag haben! Liest: Als großer Nier-Fan habe ich mir die Mangas und die Romanreihe geholt. Mit den drei Manga-Bänden bin ich durch. Jetzt lese ich gerade Nier: Automatas Roman “Lange Geschichten”, der die Geschichte vom Spiel etwas anders erzählt und noch mehr Tiefe verleiht. Spielt: Disney Dreamlight Valley, weil ich lange nichts entspanntes mehr gespielt habe und es mich sehr stark an Animal Crossing erinnert. Damit vertreibe ich mir erstmal die Zeit bis ich endlich Another Crab’s Treasure nächste Woche spielen kann. Je nach Lust und Laune setze ich auch meine Abenteuer in Like A Dragon: Infinite Wealth oder Dragons Dogma 2 endlich fort. Ein Soulslike mit einer Krabbe. Videospiele sind schon fantastisch.

Und dann kommen wir zum Schluss zu Eleen und mir (Dennis). Wir beide petzen für den GamePro-Test von Akira Toriyamas Sand Land bereits fleißig durch die Wüste. Ob das Action-Adventure am 26. April mit reichlich Sand im Getriebe erscheint oder wir beim Spielen durchweg teuflischen Spaß hatten, dazu kommende Woche mehr.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, bleibt gesund und habt viel Spaß beim Zocken!