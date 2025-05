Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Uns zieht es an den freien Tag erneut nach Seattle.

Moin ihr Lieben! Da Kevin gerade die Vorschau zu einem meiner heiß unerwartetsten Spiele des Jahres schreibt (ratet mal, welches das sein könnte), gebührt mir heute einmal mehr die Ehre, die legendärste Artikel-Reihe auf GamePro zu übernehmen. Wie gewohnt wird verraten, was die Redaktion zockt und ich bin schon sehr gespannt, durch welche Spielwelten ihr aktuell stapft.

Das zockt die Redaktion der GamePro

Da ich ihn gerade schon erwähnt habe, starten wir auch gleich mit Kevin, der sich angefixt vom jüngsten Trailer nach Los Santos begibt, um zusammen mit einem Kumpel den Online-Modus von GTA 5 unsicher zu machen. Clair Obscur lässt ihn allerdings weiterhin nicht los und so geht's am Wochenende schon ins Endgame-Gebiet seines zweiten Durchgangs.

Habt ihr eigentlich schon das coole Easter Egg zu Super Mario 64 in der Villa entdeckt?

Bei Linda geht's ebenfalls mit der bislang größten RPG-Überraschung des Jahres weiter. Zudem wird mit einer befreundeten Person passend zur zweiten Staffel erneut The Last of Us Part 2 gezockt.

Weiter geht's mit Tobi, der sich mittlerweile genug durch The Dark Ages geballert und jedes Collectible eingesammelt hat und jetzt The Precinct eine Chance geben will. Das neue GTA-like spaltet aktuell die Meinungen von Presse und Steam-Usern, daher will er sich selbst ein Bild vom Spiel machen.

Hier ein Blick in The Precinct, falls ihr noch nichts vom Top-Down-Actionspiel gesehen habt:

1:05 The Precinct ist wie GTA, nur von der anderen Seite des Gesetzes

Wie ihr Tobi kennt, wird aber nicht nur digital gespielt, sondern mit SETI: Auf der Suche nach außerirdischem Leben auch ein Brettspiel gezockt, auf das er sich schon richtig freut.

Bei Eleen ist hingegen weiter großes Jonglieren angesagt. Neben Clair Obscur ist sie in Kingdom Come: Deliverance 2 mittlerweile bei der (!) Romanze angelangt und nähert sich allmählich dem Ende von Heinrichs zweitem Abenteuer. Für ein wenig Koop-Action wird zudem Resident Evil: The Darkside Chronicles gespielt.

Hannes begibt sich die freien Tage über auf die Suche nach den letzten Collectibles aus Revenge of the Savage Planet, das Markus übrigens für die GameStar getestet hat:

Ansonsten will er sich in Doom: The Dark Ages kopfüber in die Hölle stürzen, von der er nach dem ersten Spielen noch gar nicht sonderlich angetan war. Bislang ist ihm der Slayer noch zu träge und von der Story ist er schon jetzt genervt.

Was die Schnelligkeit anbelangt, kann ich euch und Hannes Entwarnung geben, die zieht recht fix an - wenngleich das Spiel wahrlich kein Eternal ist! Keine Entwarnung gibt's von mir allerdings bei der Story, die mit steigender Kapitelzahl in kompletter Belanglosigkeit versinkt.

Kommen wir zu Chris, der für euch die Tage über The Dark Ages komplett auf den Kopf gestellt und die besten Settings herausgesucht hat. An dieser Stelle eine große Empfehlung für seinen oben verlinkten Artikel, falls ihr den Shooter übers Wochende spielen wollt.

Chris gönnt dem Slayer aber jetzt eine Pause und gespielt wird Mario + Rabbids auf der Switch, das er übrigens ganz fantastisch findet und mittlerweile in der Geisterwelt angelangt ist.

2:20 In diesem neuen Indie-RPG rettet ihr als epischer Held eine Fantasywelt - mit eurer Angel und Magie

Und dann kommen wir zu mir. Bei mir steht Nice Day For Fishing mit der neuseeländischen YouTube-Gruppe Viva La Dirt League - ihre Gaming-Parodien habt ihr sicher schon gesehen – auf dem Plan. Das humorvolle Angel-RPG sieht derweil nach einem spaßigen 2D-Sidescroller aus und mal schauen, ob sich der Ersteindruck bestätigt.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, berichtet mir von euren aktuellen Lieblingsspielen und ganz wichtig, bleibt gesund!