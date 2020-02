Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine ereignisreiche Woche mit allerhand neuen Infos zu Xbox Series X und einem ersten Angespielt-Eindruck zu Resident Evil 3 neigt sich dem Ende entgegen. Wie immer verraten wir euch hier im Artikel, was die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt. Auch wollen wir natürlich von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Fangen wir heute mit Tobi an, auf den ich übrigens sehr neidisch bin. Nachdem ich auf der E3 2018 bei einem Termin mit Entwickler Moon Studios lediglich vorab aufgenommenes Gameplay zu Ori and the Will of the Wisps zu sehen bekam, dufte Tobi jetzt drei Stunden ins herrlich atmosphärische Jump&Run reinschauen. Wie es ihm gefallen hat, könnt ihr in seiner Preview nachlesen. Am Wochenende will er sich vor dem Release am 11. März nochmal den Vorgänger Ori and the Blind Forest vorknöpfen.

Bei Linda geht es hingegen endlich in Children of Morta actionreich zur Sache. Zwar hatte sie sich das Roguelite bereits für das vergangene Wochenende vorgenommen, wirklich zum Spielen ist sie aber leider nicht gekommen.

Basti schnappt sich am Wochenende mit A Plague Tale eine der schönsten Singelplayer-Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Auch Linda und ich haben das mittelalterliche Action-Adventure vor wenigen Wochen nachgeholt und waren von der Geschichte rund um die Kinder Amicia und Hugo größtenteils begeistert.

Einen der besten Loot-Shooter überhaupt will Rae spielen. Sie verschlägt es in The Division 2 nach Washington D.C. - und zwar vollkommen gratis. Das Spiel könnt ihr nämlich am Wochenende auf PS4, Xbox One und PC kostenlos testen. Nebenbei will sie noch ein wenig Plague Inc spielen, das aktuell durch den Ausbruch des Corona-Virus einen späten Hype erlebt.

Hannes spielt am Wochenende von uns allen wohl das verrückteste Spiel. Er schaut sich nämlich House Flipper an, einen Ein-Mann-Renovierungssimulator. Richtig gehört, eure Aufgabe besteht darin, zerstörte Häuser wieder auf Vordermann zu bringen. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

Yakuza-Fan Max, der letzte Woche in die Remastered-Version von Teil 3 geschaut hat, will jetzt zunächst Yakuza Kiwami 2 beenden. Das Remake des 2006er Originals bietet eine der besten Storys der gesamten Reihe.

Und ich (Dennis) werde mir am Wochenende die PS4-Demo von Nioh 2 anschauen. Bislang konnte ich das Action-Rollenspiel auf einem Event gut zwei Stunden anspielen und war sehr angetan. Sich vor dem Test noch ein wenig einzuspielen, kann aufgrund des wohl knackigen Schwierigkeitsgrads gewiss nicht schaden.

Jetzt seid ihr an der Reihe, was zockt ihr am Wochenende?