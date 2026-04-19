Wednesday Staffel 3: Release - Wann kommt die dritte Season des Netflix-Hits und wie viele Episoden hat sie?

Wednesday ist noch nicht fertig mit uns: Staffel 3 ist bereits bestätigt.

Dass Netflix Wednesday Addams in einer dritten Staffel auf die Menschheit loslässt, ist kaum verwunderlich. Zur neuen Season gibt es auch schon einige Infos. Wir halten euch hier stets auf dem Laufenden über neue Entwicklungen und fassen noch mal zusammen, was bisher geschah.



Hier kommt ihr direkt zum gesuchten Thema:

1:07 Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor

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Wann kommt Wednesday Staffel 3 auf Netflix?

Zu welchem Termin genau die nächste Staffel von Wednesday im Streaming landet, ist bisher noch unklar, aber wir wissen bereits, dass Fans einen langen Atem beweisen müssen. Die neue Season wird nämlich aktuell erst für 2027 erwartet. Die Produktion hat in der Nähe von Dublin bereits gestartet.

Wann erschienen die letzten Staffeln? Die erste Staffel kam im November 2022 auf Netflix heraus, die nächste Season ließ sich aber richtig lange Zeit und erschien in zwei Teilen im September und November 2025.

Wie viele Folgen umfasst Wednesday Staffel 3?

Staffel 3 dürfte wieder insgesamt acht Episoden umfassen, wie auch schon die beiden Seasons zuvor. Ob sie diesmal alle gleichzeitig oder wieder gestaffelt verfügbar sein werden, das ist aktuell noch nicht bekannt. Auch eine Liste mit Episodennamen gibt es aktuell noch nicht.