Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025

Wir zeigen euch hier alle aktuell gültigen Codes für Where Winds Meet.

Where Winds Meet schenkt euch als Free-to-Play-Spiel in regelmäßigen Abständen kostenlose Items. Dafür müsst ihr allerdings Codes im Menü eingeben. In der untenstehenden Liste findet ihr stets die aktuell gültigen Gratis-Codes für Where Winds Meet.

Aktuelle Promo-Codes für Where Winds Meet

WWM251115 : 5.000 Münzen, 10x Echo Jade, 1x Player Nameplate: Goose God

: 5.000 Münzen, 10x Echo Jade, 1x Player Nameplate: Goose God WWMGO1115 : 40x Echo Jade

: 40x Echo Jade WWMGO1114 : 100x Echo Jade, 1x Resonating Melody

: 100x Echo Jade, 1x Resonating Melody WWMGLyoutube : 5.000 Münzen, 20x Echo Jade, 1x Inner Way Note: Chest

: 5.000 Münzen, 20x Echo Jade, 1x Inner Way Note: Chest WWMGLtiktok: 10.000 Münzen, 10x Echo Jade

Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Codes aktualisieren und abgelaufene entfernen. zuletzt aktualisiert am: 18. November 2025

So löst ihr Codes in Where Winds Meet ein

Codes lassen sich in Where Winds Meet ganz einfach direkt über das Menü einlösen. Befolgt dafür einfach diese Schritte:

Öffnet im Spiel das Menü und geht in die Einstellungen Wählt dort Sonstiges aus und geht dann auf Einlösecode/Redeem Code Gebt einen der obenstehenden Codes ein und bestätigt diesen.

Danach erhaltet ihr die gewünschten Items in eurem Postfach, wo ihr die Belohnungen abholen könnt.

Was ist, wenn der Code nicht funktioniert? Aktuell werden keine Daten angegeben, wann die Codes ablaufen. Wir werden diesen Artikel aktuell halten und darauf achten, abgelaufene Codes aus der Liste zu entfernen.

Zudem können aber auch schnell Fehler passieren, wenn ihr die Codes im Spiel eingebt. So ist bei den aktuellen Codes wie WWMGO1115 und WWMGO1114 das O ein Buchstabe wie Oskar und nicht eine 0 wie Null. Beachtet das beim Eingeben der Codes.

Where Winds Meet ist am 14. November 2025 kostenlos für PC, PS5 und mobile Geräte weltweit erschienen. Zuvor war der Titel bereits seit längerem in China erhältlich.

Where Winds Meet ist am 14. November 2025 kostenlos für PC, PS5 und mobile Geräte weltweit erschienen. Zuvor war der Titel bereits seit längerem in China erhältlich.