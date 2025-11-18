Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025

Where Winds Meet schenkt euch Gratis-Items durch Codes. Wir listen hier alle aktuellen, kostenlosen Geschenke.

Sebastian Zeitz
18.11.2025 | 13:00 Uhr

Wir zeigen euch hier alle aktuell gültigen Codes für Where Winds Meet. Wir zeigen euch hier alle aktuell gültigen Codes für Where Winds Meet.

Where Winds Meet schenkt euch als Free-to-Play-Spiel in regelmäßigen Abständen kostenlose Items. Dafür müsst ihr allerdings Codes im Menü eingeben. In der untenstehenden Liste findet ihr stets die aktuell gültigen Gratis-Codes für Where Winds Meet.

Aktuelle Promo-Codes für Where Winds Meet

  • WWM251115: 5.000 Münzen, 10x Echo Jade, 1x Player Nameplate: Goose God
  • WWMGO1115: 40x Echo Jade
  • WWMGO1114: 100x Echo Jade, 1x Resonating Melody
  • WWMGLyoutube: 5.000 Münzen, 20x Echo Jade, 1x Inner Way Note: Chest
  • WWMGLtiktok: 10.000 Münzen, 10x Echo Jade

Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Codes aktualisieren und abgelaufene entfernen.

zuletzt aktualisiert am: 18. November 2025

Video starten 2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

So löst ihr Codes in Where Winds Meet ein

Codes lassen sich in Where Winds Meet ganz einfach direkt über das Menü einlösen. Befolgt dafür einfach diese Schritte:

  1. Öffnet im Spiel das Menü und geht in die Einstellungen
  2. Wählt dort Sonstiges aus und geht dann auf Einlösecode/Redeem Code
  3. Gebt einen der obenstehenden Codes ein und bestätigt diesen.

Danach erhaltet ihr die gewünschten Items in eurem Postfach, wo ihr die Belohnungen abholen könnt.

Was ist, wenn der Code nicht funktioniert? Aktuell werden keine Daten angegeben, wann die Codes ablaufen. Wir werden diesen Artikel aktuell halten und darauf achten, abgelaufene Codes aus der Liste zu entfernen.

Zudem können aber auch schnell Fehler passieren, wenn ihr die Codes im Spiel eingebt. So ist bei den aktuellen Codes wie WWMGO1115 und WWMGO1114 das O ein Buchstabe wie Oskar und nicht eine 0 wie Null. Beachtet das beim Eingeben der Codes.

Where Winds Meet ist am 14. November 2025 kostenlos für PC, PS5 und mobile Geräte weltweit erschienen. Zuvor war der Titel bereits seit längerem in China erhältlich.

Nun wollen wir es von euch wissen: Spielt ihr bereits Where Winds Meet, habt ihr Interesse an dem Spiel oder lässt es euch völlig kalt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Where Winds Meet

Where Winds Meet

Genre: Rollenspiel

Release: 14.11.2025 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025

vor 20 Stunden

Where Winds Meet: Kommt eine PS4-Version? So stehen die Chancen auf eine Last Gen-Version des Action-RPGs

vor einem Tag

Where Winds Meet: Interactive Map - Mit dieser Karte habt ihr Schnellreise, Bosse und Aktivitäten im Blick

vor 4 Tagen

Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG

vor 5 Tagen

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025

vor 34 Minuten

Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025
Die Steam Machine ist gleich gut oder besser als 70 % der PCs, die Steam-User zuhause haben, sagt Valve   2     1

vor 49 Minuten

Die Steam Machine ist "gleich gut oder besser als 70 %" der PCs, die Steam-User zuhause haben, sagt Valve
Falls ihr Call of Duty: Black Ops 7 zockt, solltet ihr unbedingt mal einen Blick in den Black Ops 6-Battle Pass werfen - dort winken nämlich noch Belohnungen

vor einer Stunde

Falls ihr Call of Duty: Black Ops 7 zockt, solltet ihr unbedingt mal einen Blick in den Black Ops 6-Battle Pass werfen - dort winken nämlich noch Belohnungen
Clair Obscur Expedition 33 knackt schon vor der Game Awards-Show einen Rekord: So oft wurde noch kein anderes Spiel nominiert   1

vor einer Stunde

Clair Obscur Expedition 33 knackt schon vor der Game Awards-Show einen Rekord: So oft wurde noch kein anderes Spiel nominiert
mehr anzeigen