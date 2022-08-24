Läuft gerade Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
Lea Herfurtner, Karsten Scholz, Jonas Gössling
05.12.2025 | 16:45 Uhr

Das Free2Play-Action-RPG Where Winds Meet steht seit Wochen in den Steam-Top-5. Doch warum ist das Wuxia-Spiel so unglaublich erfolgreich, obwohl es seine Spieler mit Systemen, Menüs und Währungen überfordert? Und wie fair ist ein Spiel, dessen Fortschritt durch Wartezeiten von bis zu neun Tagen gestoppt wird?

GameStar-Host Lea diskutiert mit Jonas und MMO-Experte Karsten (MeinMMO) über die Dualität dieses Titels:

Der Wuxia-Traum: Wie fantastisch ist das Setting umgesetzt? Erreicht das Spiel wirklich Ghost of Tsushima-Vibes?

Die Hölle der Features: Warum ist der Einstieg so schwer und wie geht man mit dem Überangebot an Content um?

Time-Gate & Monetarisierung: Wir beleuchten das umstrittene Gating und die Frage, ob das F2P-Modell mit seiner Gacha-Mechanik (Stichwort: 42.000 €-Yacht) fair bleibt.

KI und Kurioses: Wir sprechen über KI-gesteuerte NPCs, Gänse-Mounts und warum das Kampfsystem so viel Spaß macht.

Der Talk liefert eine ehrliche Einordnung: Wie gut kann sich Where Winds Meet langfristig halten, wenn die Story nicht zu Ende erzählt ist und die Zeit ständig abläuft?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
