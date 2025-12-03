69 Aufrufe
Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher
Where Winds Meet erfreut sich seit dem Release am 14. November 2025 für PC und Playstation 5 sehr großer Beliebtheit. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, was für ein großes Angebot das Open-World-Abenteuer macht.
Das Action-Rollenspiel serviert uns eine schick inszenierte Geschichte, eine vollgestopfte offene Welt und ein motivierendes Kampfsystem - und kostet keinen einzigen Cent.
Where Winds Meet ist nämlich ein Free to Play-Titel. Ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist und für wen sich das Spiel lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video.
00:00 - Intro
01:04 - Überraschend gute Story, starke Open World
05:56 - Gute Gefechte, umfangreicher Mutliplayer
08:39 - Der eine große Haken
10:22 - Der Ingame-Shop
11:32 - Fazit
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.