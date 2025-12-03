Läuft gerade Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher
Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher

Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher

Jonas Gössling
03.12.2025 | 10:02 Uhr

Where Winds Meet erfreut sich seit dem Release am 14. November 2025 für PC und Playstation 5 sehr großer Beliebtheit. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, was für ein großes Angebot das Open-World-Abenteuer macht.

Das Action-Rollenspiel serviert uns eine schick inszenierte Geschichte, eine vollgestopfte offene Welt und ein motivierendes Kampfsystem - und kostet keinen einzigen Cent.

Where Winds Meet ist nämlich ein Free to Play-Titel. Ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist und für wen sich das Spiel lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video.

00:00 - Intro
01:04 - Überraschend gute Story, starke Open World
05:56 - Gute Gefechte, umfangreicher Mutliplayer
08:39 - Der eine große Haken
10:22 - Der Ingame-Shop
11:32 - Fazit
