Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher

Where Winds Meet erfreut sich seit dem Release am 14. November 2025 für PC und Playstation 5 sehr großer Beliebtheit. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, was für ein großes Angebot das Open-World-Abenteuer macht.

Das Action-Rollenspiel serviert uns eine schick inszenierte Geschichte, eine vollgestopfte offene Welt und ein motivierendes Kampfsystem - und kostet keinen einzigen Cent.

Where Winds Meet ist nämlich ein Free to Play-Titel. Ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist und für wen sich das Spiel lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video.

00:00 - Intro

01:04 - Überraschend gute Story, starke Open World

05:56 - Gute Gefechte, umfangreicher Mutliplayer

08:39 - Der eine große Haken

10:22 - Der Ingame-Shop

11:32 - Fazit