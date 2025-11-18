Where Winds Meet hat eine super nützliche Funktion für Dialoge und Cutscenes - und ich will das in allen Spielen

Story-Inhalte lassen sich hier sozusagen auch in Windeseile aufschnappen.

Mit Zwischensequenzen und Dialogen ist das so eine Sache in Videospielen: Begeistere ich mich für die Story, will ich natürlich alles mitbekommen und gute Inszenierung kann ich durchaus genießen. Trotzdem scharre ich in manchen Situationen ungeduldig mit den Hufen, wenn ich zu lange nichts am Pad machen darf, gerade beim zweiten oder x-ten Playthrough.

Das neue Free2Play-Action-RPG Where Winds Meet hat dafür perfekte Lösungen, die weiter gehen als bloßes Überspringen.

Samara Summer Samara genießt gute Storys – nicht nur in Filmen, Serien oder Büchern, sondern auch in Videospielen. Beim Zocken wird sie aber auch durchaus mal ungeduldig oder unaufmerksam, wenn sie zu lange nichts selbst machen darf. Das gilt insbesondere für zweite Spieldurchläufe.



Als sie am Wochenende in den F2P-Titel Where Winds Meet reingeschaut hat, war sie daher begeistert, dass sie die Story hier wahlweise auch im Schnelldurchlauf nachverfolgen lässt.



Wenn's mal schnell gehen soll: Where Winds Meet hat praktische Features für Story-Sequenzen

Einige Spiele stellen meine Geduld auf eine harte Probe, weil sich Cutscenes überhaupt nicht überspringen lassen. Spätestens wenn ich die Geschichte bereits einmal erlebt habe und mich noch mal ins Getümmel stürze, möchte ich Zwischensequenezen in der Regel nicht mehr in aller Länge erleben.

In manchen Spielen steht für mich außerdem auch ganz allgemein das Gameplay an erster Stelle und ich kann es kaum erwarten, weiterzukämpfen – oder Kürbisse anzupflanzen; je nach Genre eben. Where Winds Meet lässt mich Story-Sequenzen nicht nur überspringen, sondern bietet Alternativen:

Skippe ich eine Cutscene, dann geht es nicht einfach weiter, sondern ich bekomme stattdessen eine knackig kurze schriftliche Zusammenfassung. So bin ich ruckzuck abgeholt, was ich beispielsweise immer dann als Auffrischung praktisch fände, wenn mein letzter Durchlauf in einem Spiel schon ein wenig zurückliegt. Oder wenn mich eine Story eben nur am Rande interessiert.

2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

Autoplay

Where Winds Meet ist nicht das erste Spiel, dass auf diese Idee kommt. Im Gacha-Genre finden sich da einige Beispiele, wie unter anderem Genshin Impact.

Allerdings hat Where Winds Meet noch eine weitere praktische Option im Angebot: Alternativ kann ich Zwischensequenzen und sogar Dialoge einfach beschleunigen. Die Auswahl reicht von 1,25-facher bis 3-facher Geschwindigkeit, also ähnlich wie bei YouTube-Videos oder Hörbüchern auf manchen Plattformen.

Zum schnell noch mal Handlungssequenzen auffrischen ist das ebenfalls eine gute Variante. Zudem kommt das all denjenigen entgegen, die gerne bei NPC-Gesprächen viel schneller die Untertitel lesen, als die Charaktere sprechen. Ja, ich bekenne mich schuldig.

Gerade, wenn ich NPCs einfach nur ein paar Infos entlocken will, reicht mir das häufig auch im Schnelldurchlauf, sodass ich ständig auf "weiter" drücke. Mit der Beschleunigungsoption geht es automatisch flott voran.

Where Winds Meet bietet eine Story-Kampagne mit Cutscenes und auch in der offenen Welt können wir mit vielen Charakteren reden.

Sowohl die kleine Zusammenfassung als auch diese Option sind ganz simple kleine Features. Bei manchen Spielen oder gerade ersten Playthroughs vermisse ich sie auch gar nicht, weil ich lieber die Story-Sequenzen in voller Länge genieße.

Aber es gab eben in der Vergangenheit beim Zocken durchaus genug Situationen, in denen ich für die Komfort-Optionen dankbar gewesen wäre. Daher würde ich mich freuen, sie häufiger in Spielen zu finden.

Wie geht es euch da? Überspringt ihr Cutscenes und Dialoge regelmäßig oder drückt viel auf "weiter", bevor NPCs ausgeredet haben? Oder lehnt ihr euch zurück und hört euch alles in Ruhe an?