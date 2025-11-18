Where Winds Meet hat eine super nützliche Funktion für Dialoge und Cutscenes - und ich will das in allen Spielen

Where Winds Meet hat praktische Optionen für alle, die es bei Zwischensequenzen und Dialogen eilig haben oder das Spiel schon kennen.

Samara Summer
18.11.2025 | 17:01 Uhr

Story-Inhalte lassen sich hier sozusagen auch in Windeseile aufschnappen. Story-Inhalte lassen sich hier sozusagen auch in Windeseile aufschnappen.

Mit Zwischensequenzen und Dialogen ist das so eine Sache in Videospielen: Begeistere ich mich für die Story, will ich natürlich alles mitbekommen und gute Inszenierung kann ich durchaus genießen. Trotzdem scharre ich in manchen Situationen ungeduldig mit den Hufen, wenn ich zu lange nichts am Pad machen darf, gerade beim zweiten oder x-ten Playthrough.

Das neue Free2Play-Action-RPG Where Winds Meet hat dafür perfekte Lösungen, die weiter gehen als bloßes Überspringen.

Samara Summer
Samara Summer

Samara genießt gute Storys – nicht nur in Filmen, Serien oder Büchern, sondern auch in Videospielen. Beim Zocken wird sie aber auch durchaus mal ungeduldig oder unaufmerksam, wenn sie zu lange nichts selbst machen darf. Das gilt insbesondere für zweite Spieldurchläufe.

Als sie am Wochenende in den F2P-Titel Where Winds Meet reingeschaut hat, war sie daher begeistert, dass sie die Story hier wahlweise auch im Schnelldurchlauf nachverfolgen lässt.

Wenn's mal schnell gehen soll: Where Winds Meet hat praktische Features für Story-Sequenzen

Einige Spiele stellen meine Geduld auf eine harte Probe, weil sich Cutscenes überhaupt nicht überspringen lassen. Spätestens wenn ich die Geschichte bereits einmal erlebt habe und mich noch mal ins Getümmel stürze, möchte ich Zwischensequenezen in der Regel nicht mehr in aller Länge erleben.

In manchen Spielen steht für mich außerdem auch ganz allgemein das Gameplay an erster Stelle und ich kann es kaum erwarten, weiterzukämpfen – oder Kürbisse anzupflanzen; je nach Genre eben. Where Winds Meet lässt mich Story-Sequenzen nicht nur überspringen, sondern bietet Alternativen:

Skippe ich eine Cutscene, dann geht es nicht einfach weiter, sondern ich bekomme stattdessen eine knackig kurze schriftliche Zusammenfassung. So bin ich ruckzuck abgeholt, was ich beispielsweise immer dann als Auffrischung praktisch fände, wenn mein letzter Durchlauf in einem Spiel schon ein wenig zurückliegt. Oder wenn mich eine Story eben nur am Rande interessiert.

Video starten 2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

Where Winds Meet ist nicht das erste Spiel, dass auf diese Idee kommt. Im Gacha-Genre finden sich da einige Beispiele, wie unter anderem Genshin Impact.

Allerdings hat Where Winds Meet noch eine weitere praktische Option im Angebot: Alternativ kann ich Zwischensequenzen und sogar Dialoge einfach beschleunigen. Die Auswahl reicht von 1,25-facher bis 3-facher Geschwindigkeit, also ähnlich wie bei YouTube-Videos oder Hörbüchern auf manchen Plattformen.

Zum schnell noch mal Handlungssequenzen auffrischen ist das ebenfalls eine gute Variante. Zudem kommt das all denjenigen entgegen, die gerne bei NPC-Gesprächen viel schneller die Untertitel lesen, als die Charaktere sprechen. Ja, ich bekenne mich schuldig.

Gerade, wenn ich NPCs einfach nur ein paar Infos entlocken will, reicht mir das häufig auch im Schnelldurchlauf, sodass ich ständig auf "weiter" drücke. Mit der Beschleunigungsoption geht es automatisch flott voran.

Where Winds Meet bietet eine Story-Kampagne mit Cutscenes und auch in der offenen Welt können wir mit vielen Charakteren reden. Where Winds Meet bietet eine Story-Kampagne mit Cutscenes und auch in der offenen Welt können wir mit vielen Charakteren reden.

Sowohl die kleine Zusammenfassung als auch diese Option sind ganz simple kleine Features. Bei manchen Spielen oder gerade ersten Playthroughs vermisse ich sie auch gar nicht, weil ich lieber die Story-Sequenzen in voller Länge genieße.

Aber es gab eben in der Vergangenheit beim Zocken durchaus genug Situationen, in denen ich für die Komfort-Optionen dankbar gewesen wäre. Daher würde ich mich freuen, sie häufiger in Spielen zu finden.

Wie geht es euch da? Überspringt ihr Cutscenes und Dialoge regelmäßig oder drückt viel auf "weiter", bevor NPCs ausgeredet haben? Oder lehnt ihr euch zurück und hört euch alles in Ruhe an?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Where Winds Meet

Where Winds Meet

Genre: Rollenspiel

Release: 14.11.2025 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 9 Stunden

Where Winds Meet hat eine super nützliche Funktion für Dialoge und Cutscenes - und ich will das in allen Spielen

vor 13 Stunden

Where Winds Meet: Alle Codes für Gratis-Belohnungen im November 2025

vor einem Tag

Where Winds Meet: Kommt eine PS4-Version? So stehen die Chancen auf eine Last Gen-Version des Action-RPGs

vor einem Tag

Where Winds Meet: Interactive Map - Mit dieser Karte habt ihr Schnellreise, Bosse und Aktivitäten im Blick

vor 4 Tagen

Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Die F1-Spiele machen endlich das, was ich mir für FIFA schon seit Ewigkeiten wünsche

vor 6 Stunden

Die F1-Spiele machen endlich das, was ich mir für FIFA schon seit Ewigkeiten wünsche
PC-Spieler wundert sich über Abstürze und versucht alles Mögliche, bis er entdeckt, dass seine Grafikkarten-Stromkabel geschmolzen sind

vor 7 Stunden

PC-Spieler wundert sich über Abstürze und versucht alles Mögliche, bis er entdeckt, dass seine Grafikkarten-Stromkabel geschmolzen sind
LEGO-Fan baut epische Filmszene aus Der Hobbit nach und sie nimmt das halbe Wohnzimmer ein

vor 7 Stunden

LEGO-Fan baut epische Filmszene aus Der Hobbit nach und sie nimmt das halbe Wohnzimmer ein
Pokémon TCG-Fan ließ als Kind sein Glurak hinter den Kamin fallen - 25 Jahre später kommt er endlich an sie ran und die Karte sieht fast wie neu aus

vor 8 Stunden

Pokémon TCG-Fan ließ als Kind sein Glurak hinter den Kamin fallen - 25 Jahre später kommt er endlich an sie ran und die Karte sieht fast wie neu aus
mehr anzeigen