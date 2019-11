Wie Pokémon Schwert & Schild euren Geburtstag feiert

Geburtstagskinder sollten an ihrem Ehrentag unbedingt einen Blick in Schwert & Schild werfen. Das Pokémon-Spiel hat nämlich ein paar ganz besondere Geburtstagsüberraschungen für uns parat.

Wenn wir in mit der Frau sprechen, die vor dem Pokémon-Center steht, fragt sie uns nach unserem Geburtstag, um uns ein Horoskop zu erstellen. Zwar ist ihre einzige Vorhersage, dass wir an diesem Tag besonders viel Glück haben werden, danach weiß das Spiel jedoch um unseren Ehrentag und feiert ihn mit uns.

Was passiert an meinem Geburtstag?

Was genau passiert, hat Rae, unsere Head of GamePro.de, an ihrem Geburtstag herausgefunden, wie ihr in ihrem Tweet sehen könnt:

Wenn wir eines der PokéCenter betreten, wissen alle Mitarbeiter Bescheid und uns schallt ein Geburtstagsgruß entgegen. Auch an jedem Schalter werden wir nochmal beglückwünscht.

Wenn wir unsere Pokémon heilen lassen, sehen wir außerdem, dass sich Schwester Joy besonders viel Mühe gegeben und den Pokéball im Hintergrund, in dem unsere Monster geheilt werden, in einen riesigen Poké-Geburtstagskuchen verwandelt.

Aber nicht nur wir, auch unser Team hat etwas von unserem ganz besonderen Tag. Wenn wir im PokéCamp Curry zubereiten, werden sie von Bildschirmkonfetti begleitet und mit einer kleinen Geburtstagskerze garniert, wie ihr hier sehen könnt:

Ob es besondere Items gibt oder vielleicht sogar die Chance auf ein legendäres Pokémon, haben wir nicht entdecken können. Sollte jedoch noch mehr passieren, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.

