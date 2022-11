The Callisto Protocol-Entwickler nennt Spongebob als Inspirationsquelle für das Horrorspiel

Der kunterbunte Comic mit dem quatschigen Schwamm und das Splatter-Fest aus The Callisto Protocol sind zwei Dinge, die auf den ersten Blick thematisch so überhaupt nicht zusammenpassen. Allerdings gibt es sehr wohl eine Verbindung, wie Entwickler Clauco Longhi jetzt in einem Interview dem britischen Magazin The Sun verraten hat. Genauer geht es hier um stilisierte Animationen, für die unter anderem Zeichentricks als Inspirationsquell herangezogen wurden.

Spongebob als Inspirationsquell für mehr Spaß

Im Interview sagte Longhi, dass obwohl viele Bewegungen im Spiel sehr realistisch und dadurch auch immersiv wirken, "Cartoons wie Spongebob" als Vorlage genutzt wurden, um Animationen für uns als Spielende ansprechender aussehen zu lassen.

"Einige Bewegungen, und hier speziell beim Gore-Faktor, dem Blut und wie wir Gliedmaßen abtrennen, werden durch Stilisierung extra betont." Ziel sei es nämlich, dass Spieler*innen speziell im Kampf eine passende Reaktion auf ihre Angriffe erhalten. Cartoons von Disney oder Pixar, so Longhi, würden solche Reaktionen der Figuren durch eine überzeichnete Darstellung sehr gut vermitteln.

Wie die Umsetzung beziehungsweise die Kämpfe aussehen, davon könnt ihr euch in unserer Video-Preview einen Eindruck machen:

9:22 The Callisto Protocol - Preview zum Splatter-Fest im Weltraum

Weitere Artikel zum Thema The Callisto Protocol:

Wann erscheint der GamePro-Test?

Seit Ende letzte Woche können wir das Scifi-Horrorspiel genauer unter die Lupe nehmen, um euch dann in wenigen Tagen zu verraten, ob das Ganze was taugt, oder ob ihr besser auf das Remake von Dead Space warten solltet. Der GamePro-Test zu The Callisto Protocol erscheint pünktlich zum Fall des Embargo am 02. Dezember um 6 Uhr morgens.

Welchen Eindruck machen die Kämpfe bislang auf euch und denkt ihr, Callisto kann Dead Space das Wasser reichen?