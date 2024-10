Witch Hat Atelier: Einer der schönsten Mangas bekommt eine Anime Adaption – Alle Infos zum Release, Story, Streaming-Dienst und Trailer

Der Anime zu Witch Hat Atelier wird vermutlich nächstes Jahr erscheinen. (Bild: © Kamome Shirahama / Kodansha)

Neben den beliebten Fantasy-Anime Delicious in Dungeon und Frieren: The End of the Journey gibt es für Fans des Genres im nächsten Jahr einen Neuzugang, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte: Witch Hat Atelier!

Witch Hat Atelier gilt in der Manga-Community als einer der beliebtesten und schönsten Fantasy-Mangas und nun bekommen Fans der Serie endlich eine Anime-Adaption. Alles Wichtige zur Veröffentlichung der Serie, worum es geht und wo der Anime erscheinen wird, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, falls sich Informationen ändern. Schaut also immer wieder vorbei.

Release: Wann erscheint der Anime zu Witch Hat Atelier?

Mögliches Releasedatum: 2025

Crunchyroll veröffentlichte schon im Juli 2024 einen Ankündigungs-Trailer zum Witch Hat Atelier-Anime und zeigte somit die ersten Bilder der Adaption.

Hier könnt ihr den Trailer anschauen:

1:46 Witch Hat Atelier-Trailer: Einer der schönsten Fantasy-Mangas erhält einen Anime in 2025

Autoplay

Streaming-Dienst: Wo könnt ihr die finale Staffel anschauen?

Anbieter: Crunchyroll

Die Ankündigung fand über den Streaming-Anbieter Crunchyroll statt, der Trailer wurde auch von auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens hochgeladen. Es ist also zu erwarten, dass die Serie bei Release auch bei Crunchyroll erhältlich sein wird.

Synchronisation: Wird der Anime auch auf Deutsch verfügbar sein?

Vertonung: Vermutlich gibt es den Anime vorerst nur mit japanischer Originalvertonung und wahlweise deutschen oder englischen Untertiteln

Es gibt bislang noch keine Informationen zur Synchronisation von Witch Hat Atelier. Sollte der Anime im Simulcast kommen, wird die Adaption höchstwahrscheinlich nur die japanische Originalsprache mit englischen oder deutschen Untertiteln umfassen.

Story: Um was geht es eigentlich in Witch Hat Atelier?

Episodenanzahl: vermutlich zwischen 12 und 24 Episoden

vermutlich zwischen 12 und 24 Episoden Episodendauer: ca. 24 Minuten

Worum geht es in Witch Hat Atelier? Die Geschichte handelt von Coco, der Tochter einer Schneiderin. Ihr größter Wunsch ist es, eine Hexe zu werden. Allerdings können das nur Menschen mit einer angeborenen magischen Begabung – die Coco nicht hat. Eines Tages begegnet sie dem Zauberer Qifrey und wird Zeugin, wie er mithilfe von Runen und magischer Tinte zaubert.

Durch ein Versehen verwandelt er ihre Cocos in einen Stein. Qifrey fühlt sich verantwortlich und nimmt Coco als Schülerin auf, um den Fluch aufzuheben und ihren Traum, eine Hexe zu werden, zu verwirklichen.

Ohne es zu wissen, gerät Coco in einen Konflikt zwischen der finsteren Gruppe "Brimmed Caps", die die freie Nutzung der Runenmagie wiederherstellen will, und "The Assembly", die jeden Missbrauch von Magie überwacht und das Wissen um Magie vor der Öffentlichkeit verbirgt.

Wenn sich Witch Hat Atelier an die üblichen Standards für Animes hält, dürfte der Neuling auch bei der Veröffentlichung eine Episodenzahl zwischen 12 und 24 haben.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Witch Hat Atelier oder ihr schon den Manga?