Witcher 3: Die besten Gwent-Karten und Erfolg "Sammle sie alle" bekommen - so geht's

Ihr wollt nicht nur zum größten Monsterjäger werden, sondern auch die Welt der Karten erobern. Dann seid ihr bei uns richtig.

Manche würden Gwent ja nur als kleine Nebenbeschäftigung in Witcher 3: Wild Hunt beschreiben, aber für andere ist es der Hauptgrund, sich überhaupt durch das RPG zu schlagen.

Doch wenn ihr es darauf abgesehen habt, alle Karten zu besitzen, dann könnt ihr euch schon einmal auf eine längere Reise einstellen, als bei der Suche nach Ciri.

Sammle sie alle

Eine der umfangreichsten Quests des Spiels ist "Sammle sie alle". Bei dieser Aufgabe sollt ihr alle Witcher-Karten euer Eigen nennen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn viele der Karten sind an Quests gebunden oder haben über Patches hinweg ihre Position verändert.

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Zudem sind es einfach verdammt viele Karten: 254 um genau zu sein, wenn man Karten aus den DLCs und Duplikate mitzählt.

Um diesen Guide daher nicht aus allen Nähten platzen zu lassen, haben wir die Zufallskarten zusammengefasst.

Die 50 Gwent-Zufallskarten

Fast in jedem Dorf des Spiels gibt es Leute, die gerne mit euch spielen möchten. Sprecht dafür mit den örtlichen Händlern, Wirten, Schmieden, Alchemisten oder anderen wichtigen NPCs an einem Ort.

Das erste Mal, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr eine von 50 zufälligen Karten. Gewinnt ihr ein weiteres Mal, dann gibt es nur noch Geld. Habt ihr hingegen schon alle Karten, dann gibt es direkt Geld zu gewinnen. Daran könnt ihr erkennen, dass ihr alle Zufallskarten habt.

Da es deutlich mehr als 50 NPCs gibt, lassen wir diese Karten außen vor. Ihr solltet alle Karten ohne Probleme bekommen.

Interessanter wird es mit den 36 Quest-Karten auf der nächsten Seite, die ihr auch verpassen könnt.