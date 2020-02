Witcher 3 Switch-Video zeigt optimale Einstellungen für bessere Grafik

Wer The Witcher 3: Wild Hunt auf der Nintendo Switch spielt, kann sich ab sofort Update 3.6 herunterladen und erhält damit allerhand neue Möglichkeiten, um an der Optik des RPGs herumzuschrauben. Ein Video zeigt uns jetzt genau, was wir einstellen können und was sich dadurch verbessert (via VG247).

Diese Grafik-Einstellungen gibt es dank Patch 3.6

Die neuen Grafik-Einstellungen findet ihr im Menü (drückt auf die Minus-Taste) unter Anzeige und dann Nachbearbeitung. Auswählen könnt ihr darunter:

Bewegungsunschärfe (an/aus)

Weichzeichnen (an/aus)

Blooming (an/aus)

Scharfzeichnen (aus/niedrig/hoch)

Schärfentiefe (an/aus)

Videosequenz-Schärfentiefe (an/aus)

Lichtstrahlen (an/aus)

Unterwassereffekte (an/aus)

Objektsichtweite (niedrig bis hoch)

Kantenglättung (an/aus)

Das Video von Youtuber Direct-Feed-Games zeigt uns, was genau sich bei welcher Einstellung am Look des Spiels ändert (Ton an, wenn ihr der schönen Musik des Rollenspiels lauschen wollt, es geht doch nichts über eine Portion Witcher-Epik zum Frühstück).

Welche Grafik-Einstellung ist die beste?

Das ist natürlich zum Teil Geschmackssache. In den Kommentaren unter dem Youtube-Video kristallisieren sich allerdings einige Favoriten heraus.

José Luis Aguilar Diaz: "Scharfzeichnen (hoch) und Kantenglättung aka Anti Aliasing (aus)

Chase Tenny: "Schärfentiefe (aus), Kantenglättung (aus), Blooming (an), Unterwassereffekte (an), Bewegungsunschärfe (aus), Scharfzeichnen (niedrig), Objektsichtweite (hoch)"

Was bringt Update 3.6 noch? Hier die vollständigen Patch-Notes:

Touch Control-Support

Integration von Spielständen via GOG, Steam und Versionen aus anderen Regionen

neue Text-Sprachen

neue Grafik-Optionen

Performance-Optimierungen

Behebung von Bugs

Gameplay-und Crash-Fixes

Wie sich der Switcher generell auf Nintendos Hybrid-Konsole schlägt, erfahrt ihr übrigens in unserem Test zu The Witcher 3 für Switch (Spoiler: Uns konnte der Port trotz vergleichsweise großer grafischer Abstriche trotzdem größtenteils begeistern).

Welche Grafik-Einstellungen nehmt ihr vor? Habt ihr Empfehlungen?