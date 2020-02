Witcher 3 Switch: Erste Infos zum großen Update zeigen bessere Grafik

Schon vor einigen Wochen deutete Port-Entwickler Saber Interactive an, dass die Switch-Version von The Witcher 3 ein umfangreiches Update erhalten soll. Noch ist der groß angekündigte Patch hierzulande noch nicht live, allerdings versicherte CD Projekt RED vor einigen Tagen GamePro gegenüber, dass er "zeitnah" erscheinen werde. Und wie es aussieht, wurde das Update teilweise sogar bereits ausgerollt. Die ersten Berichte klingen vielversprechend.

Nun gibt es nämlich erste Bilder von Spielern (via nintendoeverything), laut denen das Update 3.6 für die Switch-Fassung von The Witcher 3 bereits ausgerollt wurde – zumindest in Korea.

Offizielle Patch-Notes liegen noch nicht vor, aber die Vermutung der Fans scheint sich zu bestätigen: So wie es aussieht bekommen wir damit nämlich neue umfangreiche Grafik-Optionen spendiert, mit denen sich wohl deutlich sichtbare Verbesserungen erzielen lassen.

Die unteren Vergleichsbilder zeigen ein viel schärferes Bild. Standardmäßig sieht der Hexer auf der Switch nämlich etwas verwaschen und unscharf aus. Mit bestimmten Einstellungen, die das kommende Update im Gepäck hat, lässt sich das aber offenbar beheben:

Außerdem ist nun offenbar Crosssave zwischen Switch und PC möglich. Unsere Speicherstände sollen sowohl mit der Steam- als auch mit der GOG-Version kompatibel sein.

Wann kommt der Patch zu uns? Wie bereits erwähnt, versicherte CD Projekt RED GamePro gegenüber, dass das versprochene Update definitiv in Arbeit sei und "zeitnah" erscheinen soll. Wann genau, ist aber nicht bekannt. Dass das Update nun aber schon teilweise ausgerollt wurde, deutet daraufhin, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen.

Der Switcher ist ein wahnsinnig guter Port

In unserem Test zu The Witcher 3 für Switch hat uns der Port aber auch ohne die Zusatz-Grafikoptionen begeistert.

In Sachen Technik und Optik müssen wir hier im Vergleich zu den Versionen für PS4, Xbox One und PC zwar Abstriche machen, insbesondere in Zwischensequenzen sieht der Switcher aber dennoch fantastisch aus.