The Witcher auf Netflix: Dreharbeiten zur 1. Staffel sind beendet

Die Netflix-Serie zu The Witcher nimmt immer mehr Formen an. Wie die Showrunnerin Lauren S. Hissrich bekannt gegeben hat, sind die Dreharbeiten zur ersten Staffel jetzt offiziell beendet. Das heißt, dass ihr jetzt womöglich gar nicht mehr so lange warten müsst, bis ihr euch die Abenteuer des Hexers Geralt von Riva gemütlich von zu Hause aus anschauen könnt. Wenn die Gerüchte stimmen, soll die Serie Ende des Jahres zum Streaming bereit stehen.

Dreharbeiten beendet: Schon seit Anfang des Jahres laufen die Dreharbeiten zur neuen The Witcher-Serie. Unter anderem waren der Cast und die Verantwortlichen dafür in Polen, Ungarn, Rumänien und auf La Palma unterwegs. Jetzt geht es aber wohl erstmal nach Hause: Die erste Staffel ist offiziell im Kasten.

Das beste Jahr ihres Lebens: Showrunnerin Lauren S. Hissrich hat die Arbeit an der Netflix-Serie zu The Witcher offensichtlich genossen. Auf Twitter bedankt sie sich bei allen Beteiligten und erklärt das vergangene Jahr zum besten ihres Lebens. Allerdings habe sie mittlerweile auch genug graue Haare bekommen, um selbst Geralt von Riva spielen zu können.

Die Showrunnerin bedankt sich bei der gesamten Crew, dem Cast und den Autoren. Das gesamte Team habe sich "den Arsch abgearbeitet", um den Hexer-Kontinent zum Leben zu erwecken. Lauren S. Hissrich beendet ihren Post mit einem kleinen Teaser, der darauf hoffen lässt, dass wir bald einen ersten Trailer zu Gesicht bekommen.

That’s a wrap on season one! I have enough gray hair to play Geralt now, but it’s been the best year of my life. So grateful to the writers, the cast, and the exceptional crew who worked their asses off to make the Continent come to life. Now, onto... pic.twitter.com/BBuPYco1ER