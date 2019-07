Zaubertränke in Wizards Unite - So braut ihr schneller stärkere Tränke

Harry Potter Wizards Unite lässt uns mittels AR-Technologie in die Welt der Zauberei und Hexerei eintauchen. Dort können wir Trolle bekämpfen, Knuddelmuffs fangen und die ein oder andere dunkle Festung erobern. Damit wir dabei nicht unser Leben oder wichtige Erfahrungspunkte verlieren, können wir uns mit Tränken stärken. Die wichtigsten Infos dazu haben wir euch hier zusammengestellt.

Unter anderem beantworten wir die Fragen:

Wie braue ich Tränke?

Welche Tränke gibt es?

Wo finde ich die Zutaten?

Was sind Meister-Anmerkungen und wie funktionieren sie?

Liste aller bekannten Meisteranmerkungen

Beginnen wir mit den Grundlagen. Wer einen Trank brauen will, muss zunächst im Spiel den Zaubererlevel 4 erreichen. Dann sammelt ihr auf euren Streifzügen eifrig Zutaten. Im Reisekoffer findet ihr den Button "Tränke", der euch wiederum auf einen Bildschirm mit einem Kessel führt. Wählt dort "Trank brauen" und euch wird eine Liste mit möglichen Tränken samt benötigter Zutaten angezeigt.

Habt ihr alle Zutaten, könnt ihr loslegen. Fehlende Zutaten könnt ihr entweder sammeln oder für Gold dazukaufen. Wenn ihr eure Tränke schneller brauen oder stärker machen wollt, nutzt ihr am besten die Meister-Anmerkungen, die wir euch weiter unten erklären.

Wenn ihr noch mehr Tränke gleichzeitig brauen wollt, könnt ihr übrigens ab Zaubereistufe 9 den Mietkessel freischalten. Der kostet zwar Gold, lässt uns Tränke aber auch 10% schneller brauen.

Stärkere Tränke

Neben den normalen Tränken haben viele der Potions auch noch mal eine stärkere Version. Die braucht zwar mehr Zutaten, ist dafür aber auch effektiver. Auf die stärkeren Tränke zu spanen kann sich deswegen durchaus lohnen.

Welche Tränke gibt es?

Es gibt eine ganze Reihe Tränke, die ihr brauen oder im Shop gegen Gold kaufen könnt. Hier sind sie mit Namen und Wirkung aufgelistet:

Trank Wirkung Exstimulo-Trank Verbessert die Zauberkunst sowohl bei puren als auch Zauberei-Herausforderungen für 3 Zauber. Baruffios Gehirnelexir Gewährt doppelte Zauberer-EP für Spuren, Zauberer-Herausforderungen und Portschlüssel für 30 Minuten. Heiltrank Stellt 35 Prozent deiner maximalen Ausdauer wieder her, wenn du durch Merkwürdigkeiten-Spuren und Zauberei-Herausforderungen Schaden genommen hast. Starker Exstimulo-Trank Stärkere Version des Extimulo-Tranks, hält 4 Zauber lang an. Stärkungstrank Gewährt 1 Fokus für das Zaubern von Strategischen Zaubern in Zauberei-Herausforderungen. Effektiver Exstimulo-Trank Stärkere Version des Exstimulo-Tranks, hält 5 Zauber lang an. Trödeltrank Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Fundwächter mit ihrem Findbaren Gegenstand einfach fliehen. So hast du mehr Chancen, eine Spur zu vervollständigen. Hält 3 Zauber lang an. Starker Stärkungstrank Atärkere Version des Stärkungstranks. Gewährt einen Fokus von 3 statt 1. Gripsschärfungstrank Erhöht die Wirksamkeit deiner Zauber gegen Elitegegner in Zauberei-Herausforderungen um 50 Prozent für 3 Zauber.

Wo finde ich die Zutaten?

Die Zutaten für die Tränke findet ihr, wie bereits erwähnt, überall in der Welt oder im Gewächshaus. Ob und welche Zutaten erscheinen, hängt von der Tageszeit, dem Wetter, dem Ort und sogar den Mondphasen ab. Achtet also genau darauf, wann und wo ihr welche Zutaten findet. Am gleichen Ort zu einer anderen Zeit könnten dort ganz andere Items spawnen.

Gewächshäuser

In Gewächshäusern könnt ihr nicht nur regelmäßig Zutaten abholen, sondern unter dem Button "Züchten" auch Samen pflanzen um später bestimmte Zutaten zu ernten. Auch die Samen finden sich in eurer Umgebung. Der Topf im Gewächshaus ist jedoch für jeden zugänglich. Wenn schon jemand anderes dem Topf belegt, müsst ihr warten.

Ist der Topf frei, könnt ihr mit Samen und Wasser (zu finden im Verlies unter "Samen und Wasser") nutzen, um eine Pflanze anzusäen. Wie bei Tränken auch brauchen bestimmte Pflanzen bestimmte Zeiten, die euch angezeigt werden.

Sind die Pflanzen fertiggewachsen, erscheinen sie um das Gewächshaus herum und können von euch eingesammelt werden.

Was sind Meister-Anmerkungen und wie funktionieren sie?

Habt ihr alle Zutaten beisammen und euch für einen Trank entschieden, geht es ans Brauen. Natürlich könnt ihr dabei einfach den Kessel sein Ding machen lassen. Oder ihr gebt dem Trank mit Hilfe der Meisteranmerkungen einen kleinen Schubs.

Die Meisteranmerkungen sind besondere Kniffe, die die Brauzeit jedes Tranks um 15 Prozenz verkürzen. Dafür klickt ihr auf den Kessel selbst, bis darüber Pergamentblätter mit Fragezeichen erscheinen.

Jedes Blatt steht für eine Geste, die benötigt wird, um die Meister-Anmerkungen zu komplettieren. Insgesamt könnt ihr zwischen neun Gesten wählen.

Wer es wie der Halbblutprinz machen will, kann die durch Probieren herausfinden, in dem er eine Kombination nach der anderen anwendet. Wer es wie Harry machen will, liest sich weiter unten einfach unsere Liste mit den Anmerkungen durch.

Liste aller bekannten Meisteranmerkungen

Trank Gesten Exstimulo-Trank Senkrechter Strich über den Kessel (2x), Drehung im Uhrzeigersinn. Baruffios Gehirnelexir Drehung im Uhrzeigersinn, Pinch, Waagerechter Strich (2x), Vergrößere den Trank, Schütteln. Heiltrank Vergrößere den Trank, Drehung im Uhrzeigersinn, Mehrfaches Antippen, Pinch. Starker Exstimulo-Trank Senkrechter Strich (2x), Drehung gegen den Uhrzeigersinn, Drehung im Uhrzeigersinn. Stärkungstrank Waagerechter Strich, Senkrechter Strich (2x), Vergrößere den Trank. Effektiver Exstimulo-Trank Senkrechter Strich über den Kessel, Waagerechter Strich, Senkrechter Strich, Drehung gegen den Uhrzeigersinn, Drehung mit dem Uhrzeigersinn, Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Trödeltrank Schütteln, Drehung mit dem Uhrzeigersinn, Drehung gegen den Uhrzeigersinn (2x), Pinch. Starker Stärkungstrank Waagerechter Strich, Senkrechter Strich (3x), Pinch (2x). Gripsschärfungstrank Pinch, Senkrechter Strich (2x), Mehrfaches Antippen.

Folgt ihr all diesen Tipps, solltet ihr beim Brauen der Tränke keine Probleme mehr haben. Seid ihr noch auf Tipps gestoßen, die Tränke schneller brauen oder stärker werden lassen? Dann schreibt uns die Antworten in die Kommentare.