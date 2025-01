Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

In welche Welten verschlägt es euch am Wochenende?

Ihr Lieben, endlich ist wieder Wochenende, endlich freie Zeit und endlich ausgiebig Zocken. Wir verraten euch wie jede Woche, welche Spiele uns an den freien Tagen beschäftigen und wollen natürlich auch von euch wissen, welche Titel euch an den Bildschirm fesseln.

Das zockt die Redaktion

Fangen wir heute bei Linda an, die noch immer mit Baldur's Gate 3 beschäftigt, mittlerweile aber im Unterreich angekommen ist. Dort stellt sie sich die Frage, ob sie wohl jemals wieder rausfindet und Tageslicht erblickt. Der Rest von uns ist sich aber sicher: Sie schafft das, außer sie ... naja, wir wollen ja nicht zu viel verraten.

Auch Eleen stürzt sich in ein Larian-Rollenspiel, bekommt es in Divinity: Original Sin 2 aber mit Magistern zu tun, die sie auf einer Insel wegsperren wollen. So versucht sie zu entkommen und muss sich dabei mit teleportierenden Krokodilen und griesgrämigen Köchen auseinandersetzen – oder aber sie veräppelt einfach die ganze Zeit aufgespießte Köpfe.

Dank vieler neuer Karten hat Annika neues Futter für Pokémon TCG Pocket bekommen und will nicht nur massenhaft Booster öffnen, sondern auch noch allerhand Kämpfe bestreiten. Wenn ihr alles über die neue Erweiterung erfahren wollt, haben wir hier ein paar Ideen für euch:

Für eine Skifahrt hat sich Tobi entschieden, denn der brettert am Wochenende in Lonely Mountains: Snow Riders die Pisten hinab. Ein paar optionale Missionsziele in Sniper Elite: Resistance will er aber auch noch angehen.

Basti geht es am Wochenende entspannt an und kümmert sich um ein paar Freundschaften in Hello Kitty Island Adventure. Das Cozy-Game hat es die Tage nämlich auf den PC geschafft und bietet sich perfekt zum Zocken auf dem Steam Deck an.

Auch Rae ist der kleinen Katze verfallen und entspannt auf ihrer Insel. Damit es aber nicht zu ruhig wird, dreht sie auch – wie sollte es anders sein – ein paar Runden in Warzone.

1:29 Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch/PC verpassen

Bleiben heute noch Hannes, Samara, Dennis und ich (Kevin). Wir werden uns am Wochenende in die Welt von Avowed stürzen und das neue Obsidian-Rollenspiel für euch auf Spielspaß abklopfen. Was wir über das "Skyrim im Pillars of Eternity-Universum" halten, lest ihr dann schon bald hier auf GamePro.

Und das war es auch schon von unserer Seite. Wir hoffen, ihr habt ebenfalls schon viele Ideen und Pläne für das Wochenende und natürlich freuen wir uns schon darauf, von euch zu lesen, also ab in die Kommentare!

Wir wünschen euch ein tolles Wochenende, viel Spaß beim Zocken und all den anderen Aktivitäten. Bleibt gesund und habt ne geile Zeit!