Wylde Flowers: Das Team der Stardew Valley-Alternative spricht über Diversität und Barrierefreiheit

Wylde Flowers ist eine neue Stardew Valley-Alternative für Switch und PC, bei der wir eine Hexe spielen. Neben Tierpflege und Feldarbeit schwingen wir uns also auch mal auf unseren Besen, brauen Tränke oder verwandeln uns in eine Katze. In guter alter Farming Sim-Tradition geht es in der Story darum, dass wir unserem bisherigen Leben den Rücken kehren, um den Familien-Bauernhof auf Vordermann zu bringen.

Dabei verschlägt es uns in das verschlafene Örtchen Fairhaven. Dass in diesem Dorf Vielfalt – unter anderem ein non-binärer Charakter – und ein positiver Umgang miteinander an der Tagesordnung stehen, hat für das Entwicklerteam höchste Priorität. Im Interview hat uns Studio Drydock mehr über die queeren Charaktere und den Ansatz in Sachen Barrierefreiheit verraten.

Ein Ort, an dem alle willkommen sind

Repräsentation spielt für Studio Drydock eine große Rolle. Managing and Creative Director Amanda Schofield erklärt, dass es dem Team wichtig war, dass sich möglichst viele Personen mit Charakteren im Spiel identifizieren können. Dazu führt sie aus:

Wir haben schon immer daran geglaubt, dass alle Arten von Entertainment eine zentrale Rolle dabei spielen, die Veränderungen zu zeigen, die wir in der Welt sehen wollen. Wir haben Fairhaven als einen Ort geschaffen, an dem alle Personen dafür akzeptiert werden, wer sie sind, denn das ist es, was wir in der echten Welt auch sehen wollen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Vorbilder dafür gab es, wie Schofield berichtet, in der Popkultur mehr als genug. Sie nennt beispielsweise die Trans-Repräsentation in Tell Me Why, aber auch TV-Serien wie Chilling Adventures of Sabrina. Aber die Inspiration kam nicht nur von bestehenden Franchises. Schofield erklärt:

Queere Personen sind bei uns im Team vertreten, aber wir haben uns auch externen Rat gesucht, da das Level an Diversität, auf das wir abzielten, nicht wirklich in einem so kleinen internen Team möglich war.

Eine große Herausforderung aber auch ein wichtiges Bestreben sei es gewesen, die queeren Charaktere nicht nur darauf zu reduzieren, dass sie queer sind. Dazu erläutert Schofield:

Natürlich ist das ein Teil ihrer Identität und wir müssen dem gerecht werden, aber eine echte Person beinhaltet eine umfangreiche Kombination von Dingen, die alle zusammengemischt werden, damit sie zu jemandem wird, den du kennenlernen willst. Es darf bei ihnen nicht nur um eine Sache gehen. Kim [einer der Charaktere, die ihr in Wylde Flowers daten könnt] ist non-binär, ja, aber auch total begeistert vom Angeln und wirklich interessiert am chinesischen und japanischen Kulturerbe.

Hier geht es zu weiteren Artikeln über interessante neue Spiele im Rahmen unseres FYNG-Programms vor der gamescom:

Barrierefreiheit schon beim Design mitgedacht

Das Team verriet uns außerdem, dass es ein Anliegen gewesen sei, Wylde Flowers so barrierefrei wie nur möglich zu gestalten. Wir wollten wissen, ob dafür eher ein Accessibility by Design-Ansatz gewählt wurde: Also Barrierefreiheit schon bei der Entwicklung mitzudenken, anstatt Optionen im Nachhinein zuzufügen. Das bestätigte Amanda Schofield und führte aus:

Wir wollten so viele Spielende wie möglich erreichen, inklusive derer, denen es bisher nicht möglich war, Spiele dieses Genres zu spielen, oder die vielleicht sogar bisher noch gar nicht viel gespielt haben. Also sind wir von bekannten Genre-Traditionen abgewichen, wie beispielsweise Minispielen, die Timing erfordern, Inventarmanagement und undurchsichtigen Design-Systemen. Stattdessen haben wir mehr explizite Anleitungen, verzeihendes Gameplay und Mechaniken eingebaut, die nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit setzen.

Daneben werden zusätzlich einige Barrierefreiheits-Optionen zur Verfügung stehen:

Lauf der Zeit: Ihr könnt festlegen, wie schnell der In Game-Tag voranschreitet, um bei Bedarf entspannter spielen zu können.

Ihr könnt festlegen, wie schnell der In Game-Tag voranschreitet, um bei Bedarf entspannter spielen zu können. Untertitel-Optionen: Die Dialoge im Spiel sind nur englisch vertont, aber für die Untertitel, die auch auf Deutsch verfügbar sind, könnt ihr Elemente wie Größe und Kontrast anpassen.

Die Dialoge im Spiel sind nur englisch vertont, aber für die Untertitel, die auch auf Deutsch verfügbar sind, könnt ihr Elemente wie Größe und Kontrast anpassen. Optionen für den Touch Screen: Falls ihr einen Touch Screen nutzt, könnt ihr zwischen vier verschiedenen Kontrollschemen auswählen. Daneben werden aber auch ganz normal Maus und Tastatur sowie Controller unterstützt.

Wie viel Spaß die Spielmechaniken bringen, ob euch die Story abholt und wie euch die Umsetzung der queeren Repräsentation gefällt, könnt ihr bereits in einem Monat selbst herausfinden. Wylde Flowers schickt euch ab dem 20. September via Switch und PC aufs Land.

Freut ihr euch schon darauf, nach Fairhaven zu reisen?