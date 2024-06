97% positive Bewertungen und nur €2,07 pro Spiel: Dieses Bundle hat Farming, Dating, Kaffee und noch viel mehr

Wylde Flowers aus dem Pride Month-Bundle strotzt nur so vor unterschiedlichen, spannenden Figuren.

Juni ist Pride Month und das bedeutet nicht nur, dass ihr coole Spiele komplett geschenkt bekommt, sondern auch, dass Humble wieder ein passendes Bundle schnürt.

Auch dieses Mal sind einige echte Hochkaräter dabei, die auf Steam mit satten 97 % positiven Bewertungen bedacht wurden. Aber es gibt natürlich auch die eine oder andere kleinere Perle, die eure Aufmerksamkeit verdient hat. Selbst für Farming- und Stardew Valley-Fans ist mit Wylde Flowers ein echtes Highlight dabei.

Pride Month-Bundle bietet acht Spiele für jeweils €2,07 und 4 davon haben über 95 % positive Bewertungen auf Steam

Was? Stories of Pride-Bundle mit 8 mehr oder weniger queeren Spielen

Stories of Pride-Bundle mit 8 mehr oder weniger queeren Spielen Preis: Mindestens 16,57 Euro für alle 8 Spiele

Mindestens 16,57 Euro für alle 8 Spiele Eigentlicher Wert: 142,66 Euro

142,66 Euro Wie lange gilt das Angebot? Das Angebot gilt noch bis zum 21. Juni 2024 (den genauen Countdown findet ihr auf Humble Bundle)

Das Highlight des Pride Month-Bundles ist ganz klar Wylde Flowers

Monster Prom 2 und Coffee Talk Episode 2 haben zwar 97% positive Bewertungen und Wylde Flowers aktuell nur 96, wir wollen euch das Farming- und Dating-Spiel mit einer dicken Prise Hexerei aber trotzdem ganz besonders ans Herz legen.

Wie in Stardew Valley und Co erbt ihr eine Farm. Nur lebt eure Großmutter zu Beginn des Spiels noch und entpuppt sich innerhalb kürzester Zeit als liebenswürdige Hexe. So lernt ihr von ihr nicht nur, wie man Gemüse anbaut, sondern auch, wie ihr Tränke brauen könnt und der Dorfgemeinschaft helft.

Mit der Zeit könnt ihr viele interessante Personen kennenlernen, mit ihnen anbandeln und euch um die vielfältigen Schwierigkeiten der Ortschaft kümmern. Dabei entfaltet Wylde Flowers durch seine warmherzige Geschichte und die tollen Charaktere sowie die spannende Mischung aus bekannten Elementen eine ganz eigene Faszination.

0:31 Wylde Flowers - Die magische Farm-Sim hat ein Release-Datum für Switch und Steam - Die magische Farm-Sim hat ein Release-Datum für Switch und Steam

Diese Spiele sind sonst noch im Pride Month-Bundle enthalten

Lakeburg Legacies: Hier kümmert ihr euch um eine mittelalterliche Siedlung, verkuppelt deren Bewohner*innen und baut das Örtchen nach und nach zu einer richtigen Stadt aus. (72 % positive Bewertungen auf Steam)

Hier kümmert ihr euch um eine mittelalterliche Siedlung, verkuppelt deren Bewohner*innen und baut das Örtchen nach und nach zu einer richtigen Stadt aus. (72 % positive Bewertungen auf Steam) Monster Prom 2 & Camp Forever DLC: In dieser Multiplayer(!)-Dating Sim lernt ihr Monster kennen und habt vor allem richtig viel Spaß. Teil 2 legt in jeglicher Hinsicht nochmal eine Schippe drauf und der DLC erst recht. (97 % positive Bewertungen auf Steam)

In dieser Multiplayer(!)-Dating Sim lernt ihr Monster kennen und habt vor allem richtig viel Spaß. Teil 2 legt in jeglicher Hinsicht nochmal eine Schippe drauf und der DLC erst recht. (97 % positive Bewertungen auf Steam) Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly: Auch im Sequel arbeitet ihr wieder als Barista im Seattle der Zukunft und hört euch die Probleme eurer illustren Gäste an, während ihr ihnen Heißgetränke mit Latte Art zu bereitet. (97 % positive Bewertungen auf Steam)

Auch im Sequel arbeitet ihr wieder als Barista im Seattle der Zukunft und hört euch die Probleme eurer illustren Gäste an, während ihr ihnen Heißgetränke mit Latte Art zu bereitet. (97 % positive Bewertungen auf Steam) Arcadia Fallen: Als Alchemisten-Lehrling werdet ihr in dieser RPG-Visual Novel in einen Krieg zwischen der Menschheit und Magie gezogen. (95 % positive Bewertungen auf Steam)

Als Alchemisten-Lehrling werdet ihr in dieser RPG-Visual Novel in einen Krieg zwischen der Menschheit und Magie gezogen. (95 % positive Bewertungen auf Steam) No Longer Home: Zwei queere, nichtbinäre Freund*innen haben eigentlich zusammen gewohnt, müssen ihr gemeinsames Leben nach der Uni aber aufgeben. (64 % positive Bewertungen auf Steam)

Zwei queere, nichtbinäre Freund*innen haben eigentlich zusammen gewohnt, müssen ihr gemeinsames Leben nach der Uni aber aufgeben. (64 % positive Bewertungen auf Steam) The World Next Door mixt Anime, Indie-Games, Visual Novel-Storytelling und blitzschnelle Rätsel-Action mit einem ganz besonderen, eigenständigen Look. (82% positive Bewertungen auf Steam)

mixt Anime, Indie-Games, Visual Novel-Storytelling und blitzschnelle Rätsel-Action mit einem ganz besonderen, eigenständigen Look. (82% positive Bewertungen auf Steam) Heaven Will Be Mine: In einer weit entfernten Zukunft kämpfen die obsolet gewordenen Mecha-Pilot*innen um ihre eigene Identität. (92 % positive Bewertungen auf Steam)

Falls ihr schon einige dieser Spiele besitzt, besteht auch noch die Möglichkeit, das Bundle an eure Wünsche anzupassen. hr könnt zum Beispiel auch nur 13,81 Euro für sieben Titel zahlen, falls ihr Wylde Flowers schon habt.

Zusätzlich kann aber natürlich auch noch mehr gezahlt werden, um für die gemeinnützige Organisation zu spenden. Seht euch die einzelnen Abstufungen an und entscheidet selbst, was für euch am besten passt.

Wie gefällt euch das Bundle und welche Spiele davon interessieren euch besonders?