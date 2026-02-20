20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten

Replaced wurde kürzlich nochmal verschoben, als Trostpflaster gibt es jetzt aber eine Demo auf Steam. In der können wir einen rund 25 Minunten langen Abschnitt aus den ersten Spielstunden erleben und einen damit ersten Eindruck zum Cyberpunk-Abenteuer bekommen.

Wir haben uns direkt reingestürzt und falls ihr selbst noch nicht spielen wollt, oder nur auf der Konsole zuhause seid, könnt ihr den kompletten Demo-Durchgang im Video anschauen. Einen kleinen schriftlichen Ersteindruck aus der Demo bekommt ihr hier.

Das komplette Spiel erscheint am 14. April 2026 für PC und Xbox und landet zudem auch direkt zum Release im Game Pass.