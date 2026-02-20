Läuft gerade 20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten

0 Aufrufe

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten

Kevin Itzinger
20.02.2026 | 18:00 Uhr

Replaced wurde kürzlich nochmal verschoben, als Trostpflaster gibt es jetzt aber eine Demo auf Steam. In der können wir einen rund 25 Minunten langen Abschnitt aus den ersten Spielstunden erleben und einen damit ersten Eindruck zum Cyberpunk-Abenteuer bekommen.

Wir haben uns direkt reingestürzt und falls ihr selbst noch nicht spielen wollt, oder nur auf der Konsole zuhause seid, könnt ihr den kompletten Demo-Durchgang im Video anschauen. Einen kleinen schriftlichen Ersteindruck aus der Demo bekommt ihr hier.

Das komplette Spiel erscheint am 14. April 2026 für PC und Xbox und landet zudem auch direkt zum Release im Game Pass.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren Video starten   2   0:39

vor 2 Tagen

Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   23:24

vor 42 Minuten

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Gameplay-Clips

Gameplay-Clips
11 Videos

Zum Kanal
Replaced

Replaced

Genre: Action

Release: 14.04.2026 (PC, Xbox Series X/S, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   1   1:35

vor 8 Stunden

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 2 Stunden

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test Video starten   2     3   9:08

vor 4 Tagen

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen Video starten   1:04

vor einem Tag

Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen
Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist Video starten   9:41

vor 4 Tagen

Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist
Pokémon TCG Pocket enthüllt Wundervolles Paldea-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt Video starten   0:58

vor einem Tag

Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   23:24

vor 40 Minuten

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht Video starten   1:04:55

vor einer Stunde

Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 2 Stunden

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   1   1:35

vor 8 Stunden

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Nach Baldurs Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons + Dragons gehört (LIVE) Video starten   58:05

vor einem Tag

Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)
Pokémon TCG Pocket enthüllt Wundervolles Paldea-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt Video starten   0:58

vor einem Tag

Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt
Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen Video starten   1:04

vor einem Tag

Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen
Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren Video starten   2   0:39

vor 2 Tagen

Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren
Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden Video starten   2:16

vor 2 Tagen

Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden
Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen Video starten   1:13

vor 3 Tagen

Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen
In Assassins Creed Shadows können wir jetzt endlich manuell springen und damit an der Parkour Challenge teilnehmen Video starten   1   3:01

vor 4 Tagen

In Assassin's Creed Shadows können wir jetzt endlich manuell springen und damit an der Parkour Challenge teilnehmen
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test Video starten   2     3   9:08

vor 4 Tagen

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
mehr anzeigen