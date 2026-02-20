0 Aufrufe
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Replaced wurde kürzlich nochmal verschoben, als Trostpflaster gibt es jetzt aber eine Demo auf Steam. In der können wir einen rund 25 Minunten langen Abschnitt aus den ersten Spielstunden erleben und einen damit ersten Eindruck zum Cyberpunk-Abenteuer bekommen.
Wir haben uns direkt reingestürzt und falls ihr selbst noch nicht spielen wollt, oder nur auf der Konsole zuhause seid, könnt ihr den kompletten Demo-Durchgang im Video anschauen. Einen kleinen schriftlichen Ersteindruck aus der Demo bekommt ihr hier.
Das komplette Spiel erscheint am 14. April 2026 für PC und Xbox und landet zudem auch direkt zum Release im Game Pass.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.