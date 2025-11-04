Xbox Game Pass-Abgänge für November 2025 sind bestätigt und Microsoft nimmt uns ein Spiel weg, über das sich Fans jetzt richtig ärgern

Auch im November verlässt wieder eine Reihe von Titeln den Game Pass und mit diesem Abgang hatten Fans wohl nicht gerechnet.

Samara Summer
04.11.2025 | 12:00 Uhr

Bei diesem Titel, der vor rund einem Jahr im Game Pass landete, gibt es einige Besonderheiten. Bei diesem Titel, der vor rund einem Jahr im Game Pass landete, gibt es einige Besonderheiten.

Mit dem Xbox Game Pass bekommen wir je nach Abostufe Zugriff auf eine kleinere oder größere Spielebibliothek und andere Vorteile. Dass die enthaltenen Spiele immer mal durchrotieren und nicht nur neue Titel ergänzt, sondern auch alte herausgenommen werden, ist nichts Besonderes. Bei einem Spiel, das Mitte November geht, kommt das aber für manche Fans überraschend oder sorgt für Enttäuschung bis Ärger.

Mit diesem Game Pass-Abgang haben Mitglieder wohl nicht gerechnet

Die folgenden Spiele werden den Game Pass am 16. November verlassen:

Video starten 22:38 Stalker 2 Testvideo: Einmaliges Erlebnis, verborgen unter Bugs und Design-Problemen

Das Spiel, das die Gemüter der Fans erregt, ist gleich das erste in der Liste, also Stalker 2. Reddit-User Eremenkism schreibt dazu: "Stalker 2 verlässt den Game Pass, kurz nachdem die meisten Probleme behoben wurden." Der Titel war nun rund ein Jahr im Service, zum Launch litt das Spiel aber unter erheblichen technischen Problemen und wirkte in einigen Belangen "unfertig".

Das liegt unter anderem daran, dass das ukrainische Studio GSC während der russischen Invasion an dem Titel arbeitete und sogar während der Entwicklung umziehen musste. Daraus entstanden immense Herausforderungen, die nicht nur zu Verschiebungen, sondern eben auch zum problematischen Release-Zustand führten.

Während es im Stalker-Subreddit auch in anderen Posts User gibt, die anmerken, ein Jahr sei doch ein ganz gewöhnlicher Zeitraum für den Verbleib eines Spiels im Service, haben Game Pass-Mitglieder teilweise bewusst auf Patches gewartet, um das Spiel zu zocken.

Eine Person will beispielsweise wissen, wie viel sich in der Zwischenzeit getan hat und ob jetzt ein guter Zeitpunkt zum Zocken wäre, worauf Eremenkism antwortet:

"Es ist noch nicht ganz perfekt, aber ein komplett anderes Spiel als die ersten Builds. Ich würde es mir entweder jetzt holen oder, wenn sie es auf die neue UE5-Version bringen, im Februar oder so."

Weitere Gaming-News:
Der PS Store-Eintrag von GTA 6 wurde geupdatet und Fans glauben erneut an morgigen Release von Trailer 3, aber: entspannt euch
von Linda Sprenger
Call of Duty Black Ops 7-Preload: Datum und Uhrzeit für den Vorab-Download bekannt
von Tobias Veltin

Am Timing stört einige Game Pass-Mitglieder auch, dass Stalker 2 kurz nach dem Abgang erstmals auf PS5 landet, genau gesagt am 20. November, und im selben Zeitraum Patch 1.7 erscheint.

Bei vielen Fans ist das Spiel aufgrund der Vermarktung und der anfänglichen Konsolenexklusivität zudem eng mit Microsoft und Xbox verbunden. Dabei gilt zu bedenken:

Trotzdem handelt es sich eben nicht um ein First Party-Spiel, beziehungsweise eines, das von den Xbox Game Studios gepublisht wurde. Als Publisher fungiert stattdessen GSC selbst, was die Sache etwas komplexer macht.

Falls ihr den Titel noch schnell nachholen wollt, habt ihr im Game Pass keine zwei Wochen mehr Zeit und müsst euch ranhalten, da schon allein die Hauptstory rund 35 Stunden beschäftigt. Mit Nebenaktivitäten verdoppelt sich das locker noch einmal.

Wie sieht es bei euch mit Stalker 2 aus? Habt ihr das Spiel schon gezockt, eventuell im Game Pass? Oder habt ihr auch erst mal gewartet?

