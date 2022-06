Xbox Game Pass: Diese Titel vom Summer Game Fest erscheinen direkt zum Launch im Abo

Beim Summer Game Fest wurden gestern Abend auch einige Titel angekündigt oder näher vorgestellt, die direkt zum Release in den Xbox Game Pass kommen. Welche das sind, listen wir hier für euch. Sofern es auch einen Trailer und genauen Termin zur Veröffentlichung gibt, findet ihr beides ebenfalls in dieser GamePro-Übersicht.

Diese Spiele vom Summer Game Fest kommen zum Launch ins Game Pass-Abo

Darum geht's: Gestern Abend wurde die große Summer Game Fest-Show mit Geoff Keighley abgehalten. Dort wurde das The Last of Us Part 1-Remake enthüllt, es gab haufenweise Trailer zu sehen und vieles mehr. Alle Ankündigungen mit sämtlichen Details findet ihr hier:

31 0 Summer Game Fest 2022 Alle Ankündigungen in der Übersicht

Xbox-Titel für Game Pass: Selbstverständlich wurden dabei auch einige Spiele gezeigt, die auf den Xbox-Konsolen direkt im Game Pass-Abo erscheinen werden (obwohl das große Xbox & Bethesda-Showcase eigentlich erst am Sonntag stattfindet). Hier kommt die Auflistung der Game Pass-Releases von gestern.

Humankind: 4. November Midnight Fight Express: 23. August Routine: Noch kein Release-Termin TNMT: Shredder's Revenge: 16. Juni Warhammer 40.000: Darktide: 13. September

Humankind: Das Strategiespiel kommt auch auf Konsolen

Die große Civilization-Alternative Humankind liefert Jahrhunderte umfassende Rundenstrategie und erscheint endlich auch abseits des PC für Konsolen. Allzu lange müssen wir auch gar nicht mehr warten, es ist noch dieses Jahr so weit. Am 4. November könnt ihr eure eigenen Kulturen zur Weltherrschaft führen und wenn ihr ein Game Pass-Abo habt, müsst ihr nicht noch einmal extra bezahlen.

Midnight Fight Express: Sifu trifft John Wick?

Midnight Fight Express bringt brachiale Action aus der Iso-Perspektive auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X sowie den PC. Dabei steuert ihr ein ehemaliges Mitglied der kriminellen Unterwelt und werdet durch eine KI zurück in die Welt der Lebenden befördert – um haufenweise Gegner zu vermöbeln. Doie Story kommt vom Destiny 2: The Witch Queen-Co-Autoren und einem God of War-Stuntman sowie dem polnischen Designer und Programmierer Jacob Dzwinel.

Routine sieht creepy, finster und vielversprechend aus

Routine schickt uns auf eine verlassene Raumstation auf dem Mond. Dort treiben offenbar jede Menge fiese Roboter ihr Unwesen und das Ganze sieht extrem düster und nervenaufreibend aus. Nichts für schwache Gemüter, möchte man meinen! Sonst wissen wir noch nicht allzu viel über den Titel, der aber auch in den Game Pass kommt. Nur wann, das steht noch nicht fest.

TNMT: Shredder's Revenge - Turtles-Action erscheint direkt im Game Pass

TNMT: Shredder's Revenge bringt Oldschool-Action zurück und hat jede Menge Nostalgie im Gepäck. Das mündet in einem waschechten 2D-Prügler, bei dem wir uns durch massenweise Gegner pflügen. Coolerweise dürfen wir auch Casey Jones, Meister Splinter und April O'Neil spielen. Noch besser: Der Spaß erscheint schon extrem bald für Switch, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series S/X sowie PC, und zwar schon am 16. Juni und im Xbox Game Pass.

Warhammer 40.000: Darktide setzt auf brachial-düstere Koop-Action

Warhammer 40.000 Darktide lässt uns zu viert gegen nicht enden wollende Horden finsterster Fieslinge antreten. Denen machen wir dann nach allen Regeln der Warhammer-Kunst den Garaus und das dürfte erneut ein riesiger wie ziemlich brutaler Spaß werden. Es dauert auch nicht mehr lange, bis wir uns ins Getümmel stürzen können: Am 13. September soll es soweit sein.

Auf welches dieser Game Pass-Spiele freut ihr euch am meisten?