Inoffizielle Xbox Series X im The Witcher 3-Look sieht fantastisch aus

Mit Xbox Series X und PS5 steht eine neue Konsolengeneration vor der Tür. Die beflügelt selbstverständlich die Fantasie vieler Fans und sorgt dafür, dass die sich zum Teil schon weit im Vorfeld mit eigenen Design-Entwürfen beschäftigen. Wie zum Beispiel mit diesem hier, der die Xbox Series X in neuem Glanz erstrahlen lässt und ihr einen beeindruckenden The Witcher 3-Look verpasst.

The Witcher 3-Fan-Design stellt offiziellen Look der Xbox Series X in den Schatten

Das Design der Xbox Series X hat direkt nach der Enthüllung schon für viel Wirbel, jede Menge Memes und mehr oder weniger hitzige Debatten gesorgt. Die Reaktionen auf den schlichten, klassischen Look sind vor allem aber witzig ausgefallen:

Xbox Series X-Design sorgt für hitzige Diskussionen & viele Memes

Dabei wurde anfangs ein Punkt weitestgehend übersehen, der aber im Anschluss viel Beachtung gefunden hat: Das Xbox Series X-Design eignet sich hervorragend für Limited Editions und Fan-Kreationen, wie auch Xbox-Chef Phil Spencer betont.

Wie zum Beispiel diese Xbox Series X, die im Look von The Witcher 3 erstrahlt. Das Design stammt von Pixelstag und wirkt wirklich edel. Es kommt in drei verschiedenen Farben daher und würde höchstwahrscheinlich bei vielen Fans auf sehr viel Gegenliebe stoßen.

Mehr davon gibt es zum Beispiel vom mittlerweile berühmt-berüchtigten Xbox-Papst. Dessen Designs begeistern nicht ausschließlich Microsoft-Fans, sondern seine PS5-Entwürfe werden auch von Sony-Fans gefeiert. Er hat auch einige neue Xbox Series X-Entwürfe parat:

Die Xbox Series X soll noch dieses Jahr zur Feiertagssaison am Jahresende erscheinen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht, aber vor Kurzem wurden jede Menge neue Spiele enthüllt. Hier findet ihr alle Infos zur neuen Xbox.

Welchen Look davon feiert ihr am meisten? Was würdet ihr euch sonst noch für Design-Entwürfe wünschen und was müsste Microsoft offiziell anbieten, damit ihr sofort zuschlagt?