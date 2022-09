Xbox Series X in schickem Weiß aufgetaucht, kaufen könnt ihr sie aber voraussichtlich nicht

Mit dem Core-Modell des Xbox Elite Series 2-Controllers ist erst kürzlich ein in Weiß gehaltenes Exemplar des beliebten Xbox-Gamepads erschienen. Es würde es doch perfekt passen, wenn man damit auf einer weißen Series X spielen könnte, meint ihr nicht? Eine solche Variante ist in einem Ankündigungs-Trailer zum brandneuen Astro A30-Headset zu sehen, wir glauben aber dennoch nicht an die Existenz einer neuen Farbvariante von Microsofts leistungsfähigster Konsole.

Weiße Xbox Series X im Hintergrund

Im Trailer zum überarbeiteten Modell des beliebten Astro A30-Headset wurden zahlreiche Eingabegeräte von Astro Gamings Mutterkonzern Logitech sowie die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft platziert. Die Xbox Series X, die den Hintergrund des Videos ziert, ist jedoch überraschenderweise in Weiß gehalten.

Bislang ist sie nur in Schwarz – oder genauer gesagt einem sehr dunklen Grau – erhältlich. Außerdem sind besondere Sammler-Editionen für Fans von Halo oder auch SpongeBob Schwammkopf zum Verkauf angeboten beziehungsweise verlost worden.

So sieht die weiße Xbox Series X im Trailer von Astro Gaming aus:

Vieles spricht gegen den Leak einer neuen Farbvariante der Xbox Series X

Dass eine weiße Xbox Series X in einem Werbe-Video zu sehen ist, ist auf den ersten Blick ungewöhnlich, wir schließen aber nicht darauf, dass ihr bald eine neue Farbvariante bestellen könnt. Es sind bereits einige Klebefolien im Handel erhältlich, mit denen die Xbox Series X kinderleicht unter anderem in Weiß eingefärbt werden kann.

Auch könnte das Gehäuse passend zu dem sehr hellen Szenenbild des Werbe-Clips angesprüht worden sein – Microsoft Konsole lässt sich ziemlich einfach auseinanderbauen, weshalb es keineswegs undenkbar wäre, dass die Produktionsfirma, bei der der Trailer entstanden ist, auf diese Weise für eine stimmigere Gesamtkomposition sorgen wollte.

Überhaupt stellt sich die Frage, wie eine Produktionsfirma für Werbe-Clips in den Besitz einer bislang nicht angekündigten Xbox-Konsole gekommen sein soll. Uns erscheint das nicht sonderlich logisch zu sein, gänzlich ausschließen können wir es aber nicht.

Weitere News zur Xbox Series X:

Vielleicht können Microsoft oder auch Logitech für Klarheit sorgen. Wir haben beide Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten, bislang aber weder eine Bestätigung noch ein Dementi im Hinblick auf die weiße Xbox Series X erhalten.

Würde euch eine weiße Xbox Series X eher reizen als das herkömmliche Schwarz?