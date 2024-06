XDefiant: Diese Gratis-Skins könnt ihr euch nur noch im Juni sichern

Manche Skins bekommt ihr einfacher als andere. Trotzdem: Einem geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul.

Vor nicht allzu langer Zeit ist der kostenlose Shooter XDefiant von Ubisoft erschienen. Typisch für ein Spiel mit Free2Play-Modell könnt ihr euer Geld in Skins reinstecken – zumindest in die meisten, denn manche könnt ihr auch kostenlos ergattern. Dafür müsst ihr jedoch schnell sein, denn mit dem Start der ersten Season am 2. Juli werden einige davon verschwinden.

Diese Skins gibt es bis zum 13. Juni 2024

M16A4 Eruption Common skin

M44 Eruption Common skin

M870 Eruption Corruption skin

Was muss ich dafür tun? Die Skins bekommt ihr mit am einfachsten. Ihr müsst euch lediglich im Zeitraum vom 11. bis 13. Juni im Spiel XDefiant einloggen – hier gilt es also einfach rechtzeitig zu sein.

Diese Skins gibt es bis zum 2. Juli 2024

MP5A2 Morganite Common skin (ab Lv. 18 im Preseason Battle Pass)

(ab Lv. 18 im Preseason Battle Pass) ACR 6.8 Disruption Common skin (ab Lv. 33 im Preseason Battle Pass)

(ab Lv. 33 im Preseason Battle Pass) M16A4 Hi-Velocity Rare skin (ab Lv. 48 im Preseason Battle Pass)

Was muss ich dafür tun? Auch hier ist Geschwindigkeit gefragt, jedoch müsst ihr doch etwas mehr von eurer Zeit hergeben. Ihr müsst nämlich die vorgegebenen Levels im Preseason Battle Pass erreichen, bevor die erste Season am 2. Juli 2024 losgeht.

Diese Skins gibt es per Twitch Drop im Juni 2024

M9 Pelagic Skin (60min vom 11. bis 18. Juni schauen)

(60min vom 11. bis 18. Juni schauen) .45 ACP Ember VectorSkin (90min vom 11. bis 18. Juni schauen)

(90min vom 11. bis 18. Juni schauen) M60 Disruption Skin (60min vom 18. bis 25. Juni schauen)

(60min vom 18. bis 25. Juni schauen) MDR Eruption Skin (90min vom 18. bis 25. Juni schauen)

(90min vom 18. bis 25. Juni schauen) M44 Amber Skin (60min vom 25. Juni bis 2. Juli schauen)

(60min vom 25. Juni bis 2. Juli schauen) .45 ACP Pelagic Vector Skin (90min vom 25. Juni bis 2. Juli schauen)

Was muss ich dafür tun? Für diese Skins sind zwei Schritte notwendig. Zuerst müsst ihr euren Twitch-Account mit eurem Ubisoft-Account verlinken. Danach gilt es die Streams im vorgegebenen Zeitraum zur angegebenen Mindestdauer mit eingeschalteten Drops zu schauen. Die Deadline ist jeweils bis 19:00 Uhr des besagten Datums.

Dieser Trailer zeigt euch, was euch in Season 1 von XDefiant erwartet

1:31 XDefiant Season 1: Trailer gibt alle Infos zu Release, Modi und Neuerungen

Weitere Skins, die keiner Zeitbegrenzung unterliegen

PlayStation-Plus-Abonnent*innen haben Glück und bekommen nochmals extra Skins. Welche das sind und wie ihr sie bekommt, könnt ihr bei uns nachlesen:

Durch das Empfehlen von XDefiant an Freund*innen könnt ihr ebenfalls noch ein paar Skins ergattern. Dies müsst ihr über das “Refer-A-Friend Program“ machen, damit ihr die folgenden Skins bekommt:

MP5 Eruption Common skin (5 Freund*innen über das Refer-A-Friend Program einladen)

(5 Freund*innen über das Refer-A-Friend Program einladen) AK47 Shamrock Common skin (7 Freund*innen über das Refer-A-Friend Program einladen)

(7 Freund*innen über das Refer-A-Friend Program einladen) M870 Blaze Legendary skin (10 Freund*innen über das Refer-A-Friend Program einladen)

Und zuletzt könnt ihr euch klassische bronzene, silberne und goldene Skins für alle Waffen freispielen. Der Grind hierfür ist real, denn ihr müsst fleissig eure jeweiligen Waffen dafür leveln.

Alle Waffen: Bronzener Skin (ausgewählte Waffe bis Stufe 50 leveln)

(ausgewählte Waffe bis Stufe 50 leveln) Alle Waffen: Silberner Skin (ausgewählte Waffe bis Stufe 75 leveln)

(ausgewählte Waffe bis Stufe 75 leveln) Alle Waffen: Goldener Skin (ausgewählte Waffe bis Stufe 100 leveln)

Wo kann ich meine Gratis-Skins in XDefiant finden?

Das müsste ganz einfach gehen, am besten befolgt ihr dafür die folgenden Schritte:

XDefiant starten Im Hauptmenü den Punkt Loadouts auswählen Darin Custom Loadouts auswählen, wo ihr eigene Loadouts erstellen könnt. Wenn ihr nur einen Skin überprüfen wollt, dann wählt ihr am besten kein Loadout aus, das ihr regelmäßig spielt Bearbeiten und Skins auswählen (neben dem Attachement-Menü)

Dort müsstet ihr dann die Skins sehen, wenn ihr zuvor die Voraussetzungen erfüllt habt. Auf Wunsch könnt ihr sie dann euren Waffen zuordnen oder mit einem Klick auf das weiße Feld vergrößern und genauer anschauen.

XDefiant ist ein Free2Play-Shooter und am 21. Mai 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erschienen. Season 1 erscheint ebenfalls kostenlos am 2. Juli 2024.