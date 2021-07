Zelda-Fan baut 'realistischen' Pixel-Link und... Was zur Hölle, tötet es mit Feuer!

Wenn ihr euch in das Reich r/Zelda auf Reddit begebt, erwarten euch wunderschöne Zeichnungen, lustige Geschichten und Memes sowie beeindruckende Fan-Mods. Und dann das: User SpaceMasters hat sich einen 8-Bit-Sprite von Link aus dem ersten The Legend of Zelda vorgenommen und ihn pixelgetreu in ein 3D-Modell umgesetzt. Nur leider mit einigen (absichtlichen) Fehlinterpretationen.

Besonders lustig ist auch die Überschrift: "Warum hat Nintendo Zeldas originales Design geändert?" Damals dachten viele Gamer nämlich, Zelda sei der Name des grünen Helden.

Lonkle the Gronkle: Tötet es mit Feuer

Der Witz an der Umsetzung ist, dass man nicht eindeutig erkennen kann, für was die Pixel stehen sollen. Zum Beispiel interpretiert der Schöpfer die Ohren als einen gehobenen Arm. So wird aus der bekannten Tunika eine Art grüner Poncho. Ein einziger Pixel reicht zudem aus, dass es aussieht, als habe Link einen grünen Bart. Und dann schauen auch noch Fleischwürste aus dem Hut.

Aber seht selbst...

Link zum Reddit-Inhalt

Fans machen mit: In den Kommentaren findet der Reddit-Post sofort Anklang. Die Zelda-Community tauft den Giftzwerg auf den Namen Lonkle the Gronkle und verpasst ihm auch sogleich eine Hintergrundgeschichte.

Noch mehr Alpträume

Hättet ihr euch 8-Bit-Link so vorgestellt?