Ein Zelda BotW-Geheimnis macht Fans noch heute so fertig, dass sie es in TotK einfach nicht vergessen können

Wie auch Zelda: Tears of the Kingdom war bereits der Vorgänger reich an gut versteckten Geheimnissen. In der riesigen und interaktiven Spielwelt beider Titel ist es leicht, mal was zu übersehen. Eins dieser schwer zu entdeckenden Details aus Breath of the Wild hat Fans so nachhaltig beeinflusst, dass sie es in der Fortsetzung nicht vergessen können und immer noch ständig danach suchen.

Zelda-Fans können in TotK alte Gewohnheit nicht ablegen

Reddit-User IdleScimitar beklagt sich auf Reddit:

Wer sucht noch die Hinterseite von JEDEM Schrein ab, wegen diesem EINEN Schrein in BotW, der da hinten eine Truhe hatte? In jedem Schrein muss ich hinter der finalen Plattform schauen, weil in BotW da eine Truhe in einem einzigen Schrein war. Dieser eine BotW-Schrein hat jetzt dafür gesorgt, dass ich das zwischen BotW und TotK bestimmt 100-200 Mal umsonst überprüft habe.

Ein weiterer Fan kennt das nur zu gut und ist dankbar für den Beitrag:

Kenne ich und ich habe angefangen, zu denken, ich habe mir die, die ich in BotW gefunden habe, nur eingebildet. Also danke, dass du bestätigst, dass ich nicht verrückt werde.

Aber auch viele andere User äußern Zustimmung. Phitos schreibt beispielsweise:

AHHHHH! Ich mache das und ich hasse mich dafür, dass ich es nicht vermeiden kann, das zu tun. LOL LOL LOL

Dabei gibt es sogar nützliche Einstellungen, mit dem sich die Unklarheit ganz einfach ausräumen lassen sollte. Oswins92 merkt in den Kommentaren an:

Wenn du auf die Map gehst und da ist eine Truhe neben dem Schrein-Name, bedeutet das, du hast alle Truhen in dem Schrein. Ich überprüfe das immer.

Doch auch das war einigen Fans gar nicht klar. Eine Person dachte sogar, das Symbol bedeutet - genau im Gegenteil - dass noch Truhen im betreffenden Schrein seien und diese wirklich gut versteckt sind.

IdleScimitar fügt außerdem seinem Beitrag noch hinzu:

Und ich habe gerade herausgefunden, dass ich meinen Schrein-Sensor auf Truhen-Sensor umstellen kann, um zu wissen, ob da was ist oder nicht. Aber wenn ich gerade versuche, Schreine zu finden.... Verdammt sei dieser BotW-Schrein!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist am 12. Mai exklusiv für die Nintendo Switch erschienen.

Wie geht es euch mit dieser Schrein-Truhen-Sache? Kennt ihr das genannte Problem und wusstet ihr von der Truhen-Anzeige, beziehungsweise nutzt sie?