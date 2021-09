Zelda BotW-Fan entdeckt Glitch, der eure Holzwaffen feuerfest macht

Zelda Breath of the Wild steckt voller Rätsel und Gegenstände, die auf einem ausgeklügelten Physik-System basieren. Nutzt ihr Waffen aus Metall bei Gewitter, trifft euch vielleicht ein Blitz. Haltet ihr Waffen aus Holz in ein Feuer, fangen sie an zu brennen. Aber Letzteres muss nicht sein und lässt sich dank eines neu entdeckten und sehr simplen Tricks einfach verhindern.

Feuerfeste Holzwaffen in Zelda BotW - so funktioniert's

Darum geht's: In Zelda Breath of the Wild fangen brennbare Waffen Feuer, wenn ihr sie in Flammen haltet. Wenig verwunderlich, aber in den meisten Spielen nicht unbedingt Standard. Das macht sie einerseits als Fackeln nutzbar, aber sie verbrennen eben auch mit der Zeit, was natürlich nervig ist. Wenn ihr das komplett abstellen wollt, habt ihr jetzt jedoch die Möglichkeit dazu.

So leicht geht das: Wer seine Holzwaffe oder den Krog-Fächer feuerfest machen will, braucht dazu nichts Besonderes. Nehmt einfach die Waffe in die Hand, zündet sie an, legt eine Bombe und zündet die, während ihr die Waffe wegsteckt. Das sollte dafür sorgen, dass ihr die Waffe in der Hand behaltet, sie aber anschließend nicht mehr brennt.

Wie das dann aussieht, seht ihr hier:

Link zum Twitter-Inhalt

Aber offenbar geht das Ganze wohl auch noch eine Nummer simpler beziehungsweise ohne die Notwendigkeit, euch in die Luft zu sprengen. Der Zelda BotW-Profi Kleric erklärt, dass ihr auch einfach euer Schild ablegen könnt, während ihr eine brennende Waffe wegsteckt.

Link zum Twitter-Inhalt

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr eure feuerfeste Waffe wegsteckt, ist sie nicht mehr länger feuerfest. Ihr müsst sie also in der Hand behalten, damit der feuerfeste Zustand erhalten bleibt. Außerdem funktioniert das Ganze leider nicht am Todesberg.

Mehr Zelda BotW-News:

Wann kommt BotW 2?

Es dauert noch ein bisschen, aber wenn alles klappt, soll das Sequel zu Zelda Breath of the Wild nächstes Jahr, also 2022 erscheinen. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht und vielleicht bekommen wir bei der nächsten Nintendo Direct noch mehr zu sehen. Die könnte noch im September stattfinden.

Wie findet ihr den Trick? Kanntet ihr ihn schon oder probiert ihr ihn aus?