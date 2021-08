Zelda BotW: Spieler trollt Fans mit Links geheimem Pilz-Lagerraum in seinem Haus

In Zelda Breath of the Wild gibt es die Möglichkeit, Link ein Haus zu kaufen und es auszubauen. Aber in den seitlich angebrachten Schuppen kommen wir nie hinein, die Tür bleibt zu. Ein Zelda BotW-Fan hat es aber natürlich trotzdem dort rein geschafft und dabei eine lustige Entdeckung gemacht. Zumindest hat das in seinem Video den Anschein, aber dabei handelt es sich offenbar nur um einen kleinen Scherz.

Der Zelda BotW-Subreddit ist ein nicht enden wollender Strom an fantastischen Tricks und Entdeckungen. Das Spiel hört einfach nicht damit auf, immer wieder neue Überraschungen und Kleinigkeiten bereit zu halten, über die Fans sich freuen können.

Dieses Mal geht es allerdings eher um eine Pseudo-Entdeckung beziehungsweise den sehr gelungenen Trollversuch eines Fans.

Geheimes Pilze-Lager? Redditor veroman001 zeigt in seinem Video, was sich in dem Schuppen an Links Haus verbirgt. Die Antwort dürfte den einen oder die andere ziemlich überraschen. Hinter verschlossener Tür wartet kein Plumpsklo, kein Holzstapel und auch keine Kisten oder Fässer, sondern ... Trommelwirbel: Ein Haufen Pilze!

Die liegen da aber natürlich normalerweise nicht einfach so herum, auch wenn uns das veroman001 vielleicht Glauben machen will. Im Gegenteil: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat sich der User einen Scherz erlaubt und die Pilze vorher selbst dort platziert.

Der Raum dürfte also einfach nur leer sein. Was natürlich ein bisschen enttäuschend wirken kann. Aber immerhin haben wir so jetzt endlich Gewissheit. Falls ihr vom Haus in Hateno generell ein bisschen unterwältigt seid, haben wir hier eine Mod für euch, die zumindest einige grundlegende Quality of Life-Verbesserungen an Links Zuhause durchführt:

Mehr Zelda-News:

Auch wenn Zelda BotW immer noch jede Menge zu bieten hat, warten Fans natürlich sehnsüchtig darauf dass endlich das Sequel erscheint. Wann genau Zelda BotW 2 auf den Markt kommt, steht noch nicht fest, es soll aber 2022 soweit sein. Bis dahin könnt ihr aber natürlich auch das Skyward Sword HD-Remaster für die Switch spielen, das vor Kurzem veröffentlicht wurde.

Was hättet ihr in diesen kleinen Schuppen gepackt? Spielt ihr noch Zelda BotW?