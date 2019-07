Zelda: BotW - Neuer Glitch lässt uns unendlich Krog-Samen farmen

Ein neuer Glitch in Zelda: Breath of the Wild macht die Jagd nach den 900 Krog-Samen deutlich angenehmer. Allerdings ist der Trick durchaus kompliziert und erfordert ein sehr gutes Timing. Am Ende steht aber die Belohnung, dass ihr unendlich der so wichtigen Krog-Samen sammeln könnt.

Das bringen euch Krog-Samen: Mit den Krog-Samen lassen sich zusätzliche Slots im Inventar für Waffen, Bögen und Schilde freischalten. Insgesamt gibt es davon in Breath of the Wild 900 Stück und sie sind in ganz Hyrule versteckt. Um alle Felder in eurem Inventar freizuschalten, benötigt ihr insgesamt 441 Krog-Samen.

So funktioniert der Krog-Samen Glitch

Alles beginnt mit dem Moonwalking: Um den Glitch der Krog-Samen nutzen zu können, müsst ihr zuvor den Moonwalking-Trick anwenden, sodass ihr in der Lage seid unendlich in die Luft zu springen. Danach müsst ihr euch zum Ya Naaga Schrein begeben. Dieser befindet sich in der Mitte des Hylia-Sees. In der Nähe und außerhalb des der Insel im Zentrum befindet sich ein Baum.



Auf der Spitze dieses Baumes ist normalerweise ein Krog zu finden. Eigentlich müsst ihr dazu einfach nur hinaufklettern und die Taste A drücken, wenn es funkelt. Schon erhaltet ihr euren Krog-Samen. Doch genau das wollt ihr nicht machen.

So erhaltet ihr unendlich Krog-Samen: Ihr wollt mit dem Moonwalking-Sprung den Baum hochspringen und an der richtigen Stelle den Knopf drücken. Der Krog wird nicht erscheinen, aber ihr erhaltet den Hinweis, dass ihr einen Krog-Samen bekommen habt. Es empfiehlt sich auch zwischendurch zu speichern. Diesen Trick wiederholt ihr dann solange wie ihr wollt.

Habt ihr schon alle Krog-Samen in Breath of the Wild gesammelt?