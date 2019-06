Red Dead 2 könnte Zelda: BotW 2 beeinflussen - und wir sind gespannt wie

Die Nintendo Direct zur E3 2019 endete mit einem Knaller: Breath of the Wild bekommt ein Sequel. Das Spiel befindet sich bereits in der Entwicklung und zeigt sich in einem Debüt-Trailer. Nun hat Producer Eiji Aonuma gegenüber IGN eine weitere spannende Info verkündet.

Red Dead Redemption 2 als Inspirationsquelle für BotW 2

Auf die Frage hin, was denn die jüngeren Entwickler des Teams so gespielt hätten und was als Inspirationsquelle für "Breath of the Wild 2" gedient hätte, nannte Aonuma ein Open World-Spiel, das wir alle kennen: Red Dead Redemption 2.

Wie schon beim ersten Teil schauen die Entwickler also erneut in Richtung westlicher Spiele. Zuvor hat man sich von Skyrim inspirieren lassen und nun ist es offenbar Rockstars Western-Hit. Leider verrät der Producer im Anschluss nicht, inwiefern und inwieweit Red Dead 2 Einfluss auf den kommenden Nachfolger von Breath of the Wild nimmt.

Vielleicht lassen sich die Zelda-Macher ja in Sachen Atmosphäre vom Rockstar-Blockbuster inspirieren. Denn Red Dead 2 versteht es außerordentlich gut, eine glaubwürdige Western-Open World auf die Beine zu stellen. Das liegt unter anderem an den vielen kleinen Details, auf die wir im Spiel stoßen.

"Breath of the Wild 2" hat noch keinen Release-Zeitraum.

