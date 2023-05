Der TotK Producer ist ein echter Powerzocker und hat euch einige Spieldurchläufe voraus.

Na, könnt ihr es kaum erwarten, euch die Joy-Cons zu schnappen und nach Hyrule aufzubrechen? Oder habt ihr vielleicht gerade schon die ersten Schritte in Zelda: Tears of the Kingdom gemacht? Die können in diesem Open World-Monster jedoch ganz schön lange dauern. Nichtsdestotrotz: Der "Zelda Chef" hat das Spiel schon ganze 20 Mal beendet und sich damit unserer Meinung nach das Label "Powerzocker" verdient.

Zelda-Producer ist schon 20 Mal mit TotK durch

Dass Entwickler*innen ihre Spiele schon zocken, bevor sie für euch auf dem Markt verfügbar sind, dürfte wohl kaum jemanden verwundern. Aber in diesem Fall sprechen wir schon von einer beeindruckenden Größenordnung an Spieldurchläufen vor Release. Denn Producer Eiji Aonuma hat einen "TotK-Marathon" hingelegt. In einem Nintendo-Interview verrät die Zelda-Legende, wie oft er das Spiel durchgespielt hat, das mindestens 30, aber locker über 100 Stunden in Anspruch nimmt:

Ich frage mich, wie oft ich das Spiel zum Debuggen durchgespielt habe... Ich habe das Spiel vom Anfang bis zum Ende 20 Mal durchgespielt.

Für alle, die sich jetzt gerade ins Abenteuer stürzen hat Aonuma außerdem einen Tipp:

Ich kann sagen, dass es mit Umwegen mehr Spaß macht, sogar noch mehr als im vorherigen Spiel.

Fall ihr wissen wollt, was wir dazu sagen beziehungsweise wie uns der Titel als Ganzes gefällt, schaut doch mal in unseren Test rein:

Aonuma verrät weiter, er selbst müsse in der Entwicklungsphase manchmal durch die Story hetzen, wenn es darum gehe, den Titel zu testen. Später nehme er sich aber genügend Zeit um Seitenwege zu erkunden. So hat der Entwickler den direkten Vergleich und stellt lachend fest:

Ich habe festgestellt... Es ist ein ganz anderes Spiel!

Unser Test-Video findet ihr hier:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Der Producer fährt fort und berichtet, dass er manchmal selbst von seinem Spiel überrascht gewesen sei.

Manche Entdeckungen lassen mich denken: 'Wow, du kannst das sogar zu diesem Zeitpunkt im Spiel tun?'

Dass Tears of the Kingdom genau wie der Vorgänger Breath of the Wild geradezu darauf ausgelegt ist, sich links und rechts des Weges ablenken zu lassen, ist kein Geheimnis. Aonuma ist sich sicher, dass alle das Spiel so auf ihre eigene Weise genießen können. Zumindest er selbst habe sich an keinem Punkt gelangweilt. Aber es ist ja schließlich auch sein eigenes Spiel. Ihr könnt euch seit gestern aber euren eigenen Eindruck davon verschaffen und nach Hyrule aufbrechen.

Was sagt ihr dazu: Beeindruckt euch die Zahl oder hättet ihr damit gerechnet? Wie oft habt ihr BotW beendet?