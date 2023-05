Neues Zelda-Event angekündigt, das euch auf den Tears of the Kingdom-Release einstimmt

Nintendo wird zum Release von Zelda: Tears of the Kingdom noch einen weiteren Livestream ausstrahlen.

Noch sechs Mal schlafen, dann gehts in Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai mit Link zurück nach Hyrule. Um die Vorfreude noch ein wenig zu steigern und euch auf das Nintendo Switch-Abenteuer einzustimmen, wird Nintendo zum Release einen Livestream ausstrahlen und euch weitere Einblicke ins Spiel gewähren.

Wann ist der Zelda-Livestream? Um das Event live mitzuverfolgen, müsst ihr eine echte Nachteule sein, los gehts nämlich am 12. Mai um 4:45 Uhr deutscher Zeit. Den Livestream könnt ihr euch auf der offiziellen Seite von Nintendo anschauen und natürlich auch noch später und gut ausgeschlafen nachholen.

Launch-Event zu Zelda: TotK zeigt Gameplay

Das Event ist als große Feier des Mitternacht-Launchs von Zelda: Tears of the Kingdom angelegt und soll "vier Nintendo Treehouse: Live-Segmente mit Gameplay" zeigen. Nintendo Treehouse-Livestreams sind in aller Regel so aufgebaut, das Mitarbeiter*innen von Nintendo ca. 30 Minuten lang Gameplay aus dem jeweiligen Spiel zeigen und über die Inhalte reden.

Mehr Infos zum Spiel: Wollt ihr euch vorab einen Überblick über Tears of the Kingdom verschaffen, findet ihr alles Wissenswerte zum Action-Adventure in unserer Übersicht oder in der ausführlichen Preview von Kollegin Linda, die das neue Zelda bereits spielen konnte.

Oder aber ihr hört euch den Preview-Podcast von GameStar Talk an, in dem Linda, Sören und Micha von ihren Eindrücken berichten:

1:02:39 Zelda: Tears of the Kingdom gespielt: Das Sequel, das Breath of the Wild verdient?

Preload und Start-Uhrzeit von Zelda: Tears of the Kingdom

Für diejenigen unter euch, die am 12. Mai gleich loslegen wollen sei gesagt, dass der 16 GB große Preload bereits gestartet ist. Was die Uhrzeit anbelangt, ab wann ihr spielen könnt, gibt es aktuell zwei gegensätzliche Aussagen.

Auf Nachfrage von GamePro wurde uns seitens der Nintendo PR kommuniziert, dass es ab 0:01 Uhr losgeht. Laut der offiziellen Support-Seite von Nintendo werden Exklusivspiele jedoch erst um 6:00 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Sicher ist aber, dass ihr am frühen Morgen loslegen könnt.

Holt ihr euch Zelda: Tears of the Kingdom gleich zum Release oder wartet ihr erst noch Tests ab?