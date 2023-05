Zelda: Mit Switch-Online gibt es Boni zu Tears of the Kingdom, aber ihr solltet euch beeilen

Zelda-Fans haben jetzt eine gute Möglichkeit, Platinpunkte zu investieren.

Heute könnt ihr endlich nach Hyrule zurückkehren und das nächste große Switch-Highlight erleben. Zelda: Tears of the Kingdom hat Traum-Wertungen eingesackt und feiert heute Release. Habt ihr Switch Online abonniert, dann könnt ihr euch passend zu Links neuem Abenteuer schicke Boni sichern, allerdings nur für kurze Zeit.

Diese Tears of the Kingdom-Boni gibt's mit Switch Online

Habt ihr den Bezahl-Service Switch Online abonniert, könnt ihr in Multiplayer-Sessions hüpfen, bekommt einen Katalog von Retro-Spielen - und eben auch spezielle Belohnungen. Falls ihr euren Switch Startbildschirm auf Zelda trimmen wollt, könnt ihr das jetzt mit neuen Icons, Hintergründen und Rahmen tun.

Insgesamt sind in der ersten Welle zehn Icons, fünf Hintergründe und fünf Rahmen verfügbar. Um sie euch zu schnappen, nutzt ihr die Platinpunkte, die ihr euch mit Switch Online verdient. Die Icons kosten euch je 10 Punkte, während es Hintergründe und Rahmen für je fünf gibt.

Aber Vorsicht: Die erste Welle ist nur noch bis zum 18. Mai verfügbar. Dann wird es eine zweite Welle mit neuen Customization-Elementen geben. Diese sind dann bis 25. Mai verfügbar.

Im offiziellen Tweet von Nintendo of America könnt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf beide Wellen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

So holt ihr euch die Boni

Klickt auf dem Start Bildschirm auf Switch Online

Wählt in der linken Leiste Missionen & Belohnungen aus

Jetzt wird euch direkt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorgeschlagen und darunter seht ihr auch schon die einzelnen Boni. Eure verfügbaren Platin Punkte werden euch oben rechts im Bildschirm angezeigt. Habt ihr ein Icon gekauft, könnt ihr dann direkt auf die Symbol-Erstellung klicken und verschiedene Farbgebungen, Rahmen und Hintergründe wählen.

Werdet ihr euch die Boni holen?