Dieser Zelda Tears of the Kingdom-Spieler hat 870 Stunden damit verbracht, über die gesamte Map zu laufen, um alles freizuschalten und so abgefahren sieht das Ergebnis aus

Zelda: Tears of the Kingdom hat nicht nur eine, sondern eigentlich gleich drei gigantische Maps.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet so viel zu entdecken, dass ihr locker mehrere hundert Stunden in der Open World von Hyrule verbringen könnt. Die allermeisten Fans dürften aber nach rund 200 oder 300 Stunden wohl das allermeiste gesehen haben und irgendwann die Lust verlieren.



Nicht so bei diesem Fan hier, der stolze 870 Stunden im Spiel verbracht hat und die gesamte Map abgelaufen ist. Wie seine Spuren dann aussehen, könnt ihr euch hier anschauen.

Zelda-Fan läuft in TotK die gesamte Map ab und so sieht das dann aus

Darum geht's: In Zelda Breath of the Wild wurde die Funktion mit einem DLC eingeführt, Zelda TotK hat sie, wenn ihr sie per Nebenquest aktiviert. Ihr könnt euch aber in beiden Spielen auf der Map anzeigen lassen, wo und wie ihr bisher herumgelaufen seid. In Breath of the Wild werden 'nur' die letzten 200 Stunden aufgezeichnet, in Tears of the Kingdom sind es 256.

So funktioniert das: Wenn ihr euch die Weltkarte im Spiel anseht, könnt ihr mit einem Druck auf X den Pfad des Helden aktivieren (wenn ihr ihn schon freigeschaltet habt). Dann könnt ihr euren bisherigen Weg nachvollziehen und mit Hilfe des Vorspulens sogar beschleunigen oder eben alles auf einmal anzeigen lassen. Das hilft vor allem dabei, zu sehen, wo ihr noch nicht wart.

Besonders fleißiger Fan: Dieser Zelda Tears of the Kingdom-Spieler aus Japan hat laut eignen Angaben insgesamt über 870 Stunden in Nintendos Open World-Hit verbracht.

Sein Pfad des Helden sieht schwer danach aus, als sei er systematisch die Weltkarte abgelaufen, um auch wirklich alles in den Arealen zu entdecken und jeden Schrein freizuschalten.

So beeindruckend sieht das aus:

Besonders bemerkenswert wirkt dabei natürlich, dass wir hier wie gesagt eigentlich nur die letzten 256 Spielstunden nachvollziehen können. Der Zelda TotK-Fan hat aber schon mehr als dreimal so viel Zeit im Spiel verbracht. Das dürfte auch die eine oder andere Lücke in der Weltkarte ohne grüne Wege erklären und dass es so wenig Unterbrechungen gibt, um auf die Himmelsinseln oder in den Abgrund zu gehen.

Ähnlich krass sieht diese Karte hier aus: Ein anderer Zelda BotW- und TotK-Spieler hat die Maps zu 100 % abgelaufen und ist dabei noch deutlich systematischer vorgegangen als der Twitter-User Nightfish. Seine Pfad des Helden-Map sieht schon fast künstlerisch aus und ähnelt einem gigantischen Fingerabdruck-Muster.

Leider wissen wir nicht, ob Nightfish auch sämtliche Krogsamen in der Open World von Zelda Tears of the Kingdom gefunden hat. Aber wir gehen einfach mal stark davon aus. Immerhin hat er schon fast so viele Stunden im Spiel verbracht, wie es Krogsamen gibt (in TotK wurden die 900 aus dem Vorgänger noch einmal um 100 erweitert, es gibt jetzt sagenhafte 1000 Stück). Wir würden auch ganz gern seinen Pfad des Helden im Untergrund sehen.

Wie sieht eure Map mit dem Pfad des Helden in Zelda TotK aus? Habt ihr die Funktion überhaupt genutzt, um alles zu erkunden?