Zelda TotK: Wie ihr am einfachsten Sonanium farmt, um eure Batterien upzugraden

Zelda Tears of the Kingdom bietet eine ganze Menge Möglichkeiten, um an Sonanium zu kommen.

Um in Zelda: Tears of the Kingdom an mehr Batterien zu kommen, benötigt ihr Sonau-Energiekristalle. Die bekommt ihr wiederum nur im Tausch gegen Sonanium. Dementsprechend braucht ihr viel von dem Erz, wenn ihr eure Batterien bis zum Maximum von acht erweitern und anschließend noch einmal komplett upgraden wollt. Es gibt aber auch noch einige andere Verwendungsmöglichkeiten für das begehrte Material.

Zelda Tears of the Kingdom: Sonanium farmen und Batterien upgraden, so geht's am besten

Wozu brauche ich das? Wenn ihr in Zelda TotK Vehikel und Fluggeräte bastelt, benötigen diese Energie. Diese Energie bezieht Link aus den Batterien, die an seinem Gürtel hängen. Zu Beginn habt ihr nur sehr wenig Batterien. Das heißt, ihr könnt nicht lange durch die Gegend fahren oder fliegen. Wollt ihr das ändern, braucht ihr also mehr Batterien.

So funktioniert das Batterie-Upgrade: Auf der Vergessenen Himmelsinsel (dem Tutorial-Gebiet) und am Spähposten Richtung Schloss findet ihr Dienerkonstrukte, die an Batterie-Maschinen stehen. Sie können eure Batterien erweitern, wollen dafür aber Sonanium-Energiekristalle von euch.

Sonanium-Energiekristalle könnt ihr bei Alchemiekonstrukten bekommen, wenn ihr ihnen Sonanium gebt. Entweder großes Sonanium oder normales, dafür gibt es (große) Energiekristalle.

Ein Alchemiekonstrukt findet ihr ebenfalls auf der Vergessenen Himmelsinsel, ein anderes zum Beispiel im Untergrund bei der verlassenen Zentralmine (wo ihr für die Bautomatik sowieso recht früh hingehen solltet). Es gibt aber noch mehr Alchemiekonstrukte an anderen verlassenen Minen im Untergrund.

Aber Vorsicht! Gebt euer hart zusammen gesammeltes Sonanium bei den Alchemie-Konstrukten nicht für die Energiesphären aus, sondern nur für Energiekristalle. Die Sphären lohnen sich – wenn überhaupt – erst, wenn ihr alle Batterie-Upgrades habt.

Hier findet ihr Sonanium:

Im Untergrund! Ihr kommt nicht drumherum, euch in die finsteren Abgründe zu stürzen und dort auf Sonanium-Jagd zu gehen. Aber habt ihr euch erst einmal daran gewöhnt, ist es halb so schlimm. Vor allem könnt ihr da unten fast überall Sonanium finden:

Baut Sonanium ab: Wenn ihr im Untergrund auf Erzvorkommen wie an der Oberfläche stoßt, könnt ihr hier direkt Sonanium abbauen. Nutzt zum Beispiel Mineru oder die Wasser-Attacke von Sidon, um keine Waffen-Haltbarkeit dafür zu verschwenden.

An den verlassenen Minen findet ihr in der Regel auch noch größere Sonanium-Vorkommen, die in den rundlichen Schächten schlummern. Sie lassen sich hervorragend mit Yunobos Attacke wegsprengen.

Wenn ihr im Untergrund auf Erzvorkommen wie an der Oberfläche stoßt, könnt ihr hier direkt Sonanium abbauen. Nutzt zum Beispiel Mineru oder die Wasser-Attacke von Sidon, um keine Waffen-Haltbarkeit dafür zu verschwenden. findet ihr in der Regel auch noch größere Sonanium-Vorkommen, die in den rundlichen Schächten schlummern. Sie lassen sich hervorragend mit Yunobos Attacke wegsprengen. Erkundet den Untergrund: An vielen Stellen findet ihr in Truhen auch direkt Energiekristalle, zum Beispiel bei verlassenen Minen.

An vielen Stellen findet ihr in Truhen auch direkt Energiekristalle, zum Beispiel bei verlassenen Minen. Besiegt Gegner: Alle Feinde im Untergrund droppen Sonanium, manchmal auch Großes.

Alle Feinde im Untergrund droppen Sonanium, manchmal auch Großes. Mini-Bosse im Untergrund wie Gigamas geben deutlich mehr Sonanium und tauchen nach einem Blutmond auch wieder auf.

wie Gigamas geben deutlich mehr Sonanium und tauchen nach einem Blutmond auch wieder auf. Bei den Bossen im Untergrund könnt ihr sogar eine Kiste mit einem Sonanium-Energiekristall finden, der euch direkt ein ganzes Batterie-Element beschert. Die Kämpfe lohnen sich also, aber diese spezielle Belohnung gibt's nur einmal.

Was kann ich noch mit Sonanium machen? Habt ihr eure Batterien komplett erweitert und upgegradet, wird Sonanium nicht nutzlos. Ihr könnt es weiterhin in Energiekristalle umtauschen und damit dann bei den Dienerkonstrukten an den Batteriemaschinen einkaufen. Oder ihr gebt das Sonanium im Geistertempel aus, um Antike Dolche oder Sonanium-Waffen sowie -Ausrüstung zu kaufen.

Wo farmt ihr am liebsten Sonanium? Welche Tipps habt ihr vielleicht noch parat?