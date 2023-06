Zelda TotK: So löst ihr das Konstruktorium und meistert den Geistertempel-Bosskampf

Der Geistertempel und das Konstruktorium in Zelda: Tears of the Kingdom drehen sich um die fünfte Weise Mineru.

Zelda Tears of the Kingdom hat nicht nur vier, sondern sogar fünf Tempel. Nach dem Feuer-, Donner-, Wasser- und Windtempel wartet auch noch der Geistertempel auf euch. Der weist allerdings einige Besonderheiten und Unterschiede zu den anderen vier Tempeln auf. Wie ihr am besten durch den Bosskampf im Geistertempel und das Konstruktorium davor kommt, lest ihr hier in diesem GamePro-Guide.

So löst ihr das Konstruktorium und die vier Fabriken vor dem Geistertempel in Zelda TotK

Habt ihr euch von Kakariko aus durch den Dschungel von Phirone und über die Donnergrollinseln bis zur Drachenkopfinsel vorgearbeitet, landet ihr früher oder später unweigerlich im Untergrund Hyrules.

Beim Konstruktorium müsst ihr in der Quest Weisung aus uralten Zeiten ein Gefäß für den fünften Weisen zusammenbauen. Die vier Einzelteile (zwei Beine und zwei Arme) befinden sich allerdings noch in den Fabriken und müssen erst einmal gesucht und un zum Konstruktorium transportiert werden.

Die vier Fabriken könnt ihr vom Fahrstuhl aus sehen, alle Eingänge werden durch leuchtende Lampen markiert. In welcher Reihenfolge ihr die einzelnen Fabriken erledigt, spielt absolut keine Rolle.

So bereitet ihr euch vor: Am besten aktiviert ihr als erstes die Leuchtwurzel in der Nähe des Konstruktoriums, um die Gegend zu erhellen. Außerdem solltet ihr dafür sorgen, genug Proviant zu haben, der durch Miasma verlorene Herzen wieder herstellen kann.

Erste Fabrik: Linkes Bein

Betretet die Fabrik im Südosten des Konstruktoriums und untersucht das Terminal der Sonau. Dann bekommt ihr bereits das linke Bein des Konstrukts, das ihr jetzt nach oben befördern müsst. Legt den Kasten dafür einfach auf den Fahrstuhl mit den Raketen, aktiviert die Raketen und fahrt nach oben.

Oben angekommen, gilt es, die wertvolle Fracht mit Hilfe der eingestürzten Brücke als Rampe auf die andere Seite zu befördern. Dreht ihr an der großen Vorrichtung auf dem Boden, könnt ihr die Neigung der Brücke einstellen. Sie sollte etwas oberhalb der Plattform auf der anderen Seite anvisieren.

Anschließend bastelt ihr die Kiste mit dem linken Konstruktbein entweder auf einen Gleiter aus dem Kapselspender hinter der Rampe oder klebt einfach direkt ein, zwei Raketen an die Kiste. Stellt euch drauf, zündet die Rakete und kommt einen Schritt weiter.

So könnt ihr die Kiste einfach auf die andere Seite befördern: Mit einer Rakete.

Auf der nächsten Etage könnt ihr mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, um mit Hilfe der Ultrahand eine Truhe und den Transporter durch die Laserstrahlen herab zu transportieren. Ihr könnt aber auch die Platte über euch halten, um nicht von den Lasern getroffen zu werden und einfach darunter durchgehen.

Sackt das Sonanium ein und befestigt die Kiste auf dem Transporter (oder dem Gleiter, falls ihr einen benutzt habt) und befördert das Teil von Minerus Konstrukt mit Hilfe des Gefährts und eines Lenkelements an das Konstruktorium. Dort löst sich die Kiste auf und ihr könnt das Bein mit der Ultrahand so drehen, dass es in die Einbuchtung passt.

Zweite Fabrik: Rechtes Bein

Nordöstlich des Konstruktoriums könnt ihr eine riesige Wirbelsäule hochlaufen und oben direkt die nächste Leuchtwurzel aktivieren. Geht weiter nach rechts und über einige Ruinen, immer in Richtung des beleuchteten Eingangs. Wenn es nicht mehr weitergeht, gleitet ihr mit dem Parasegel hinüber.

In der Fabrik für das rechte Bein müsst ihr wieder mit dem Sonau-Terminal interagieren, um das zweite Bein von Minerus Konstrukt in einer Kiste zu erhalten. Packt es auf den Ventilator-Fahrstuhl, stellt euch mit dazu und aktiviert ihn. Oben müsst ihr die Kiste mit Ultrahand vom Fahrstuhl heben und idealerweise auch einen Ventilator davon abnehmen.

Dann müsst ihr die Kiste an einen Haken hängen und einen Ventilator daran anbringen. Aber achtet darauf, dass die Öffnung des Hakens nach links zeigt und das Ganze einigermaßen im Gleichgewicht bleibt.

Aktiviert den Ventilator, damit die Kiste entlang der Schiene bis zu ihrem Ziel befördert wird. Entweder hängt ihr euch selbst dann kletternd an die Kiste oder ihr nutzt am Ende des Raums einfach den Deckensprung.

So in etwa könnt ihr das andere Ende der Schiene erreichen.

Oben angekommen benötigt ihr einen Gleiter. Den erreicht ihr entweder, in dem ihr die Kiste ins Wasser legt und per Zeitumkehr zurück unter die Plattform schwimmen lasst, um dann dort den Deckensprung zu nutzen. Oder ihr nehmt einfach einen Gleiter aus einer Kapsel, wenn ihr genug Sonau-Bauteile dabei habt.

Dann pappt ihr die Kiste mit dem Bein auf den Gleiter und einen Ventilator daran. Legt das Gefährt auf die Abschuss-Rampe mit der Schiene und aktiviert den Ventilator, wenn ihr mit drauf steht. Am besten schaltet ihr den Ventilator dann direkt wieder ab, um nicht zu weit zu fliegen.

Wir sprechen hier aus Erfahrung mit dem zu weit fliegen.

Zurück beim Konstruktorium befördert ihr das zweite Bein erneut mit Ultrahand in die dafür vorgesehene Öffnung bei Minerus Konstrukt.

Dritte Fabrik: Linker Arm

Lauft vom Konstruktorium in Richtung Südwesten die kleine Rampe hinauf zum hell erleuchteten Eingang der Fabrik für den linken Arm. Darin aktiviert ihr erneut das Sonau-Terminal und schnappt euch die Kiste mit dem Bauteil für Minerus Konstrukt. Im ersten Raum aktiviert ihr die Räder, damit sich die Tür nach oben hin öffnet.

Im zweiten Raum mit der Lava müsst ihr die beiden Räder von der Tür lösen und seitlich an eure Kiste anbringen (dabei sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen). Anschließend kommt noch ein Lenkelement dazu und dann könnt ihr mit dem Kistengefährt entspannt über die Lava fahren. Anschließend könnt ihr eine Leiter erklimmen und eine Schatztruhe öffnen.

Okay, es ist keine Kiste, aber ihr erkennt das Prinzip.

Für die zweite Lava-Herausforderung müsst ihr euer Gefährt umbauen. Ihr müsst die Kiste dieses Mal nämlich quer nehmen und die Räder seitlich an die kurzen Enden der Kiste anbringen. Dreht das Lenkelement in die richtige Richtung und fahrt so entspannt über die Grube. Auf der anderen Seite könnt ihr wieder eine Leiter hochklettern und ein sehr großes Irrlicht einsacken.

Baut die Räder von eurer Kiste ab und bringt eines stattdessen an dem Block am Ende der Kette und gleichzeitig am Tor selbst an. Genau so wie bei der ersten Tür der Fabrik. Aktiviert ihr das Rad jetzt, sollte sich die Kette um das Rad wickeln und das Tor nach oben gleiten und den Weg freigeben.

Auf der anderen Seite deaktiviert ihr den linken Ventilator, sackt das Sonanium aus der Schatztruhe ein und bastelt den Ventilator samt Lenkelement an eure Kiste. Mit diesem improvisierten Boot könnt ihr jetzt auf dem linken Arm zurück zum Konstruktorium fahren und dort das Bauteil beim Konstrukt einfügen.

Vierte Fabrik: Rechter Arm

Unterwegs zur letzten Fabrik bekommt ihr es mit Miasma und einem Bossbok samt Gefolge zu tun. Umgeht das Miasma, springt darüber hinweg und macht kurzen Prozess mit den Gegnern. Heilt euch wenn nötig mit Sol-Proviant, der eure Herzen wieder herstellt.

Alternativ könnt ihr euch auch im Konstruktorium nach oben bewegen, über die widrigen Umstände hinweg segeln und direkt unterm Eingang per Deckensrpung nach oben gelangen. In der vierten Fabrik holt ihr euch am Terminal wieder die Kiste mit dem letzen Bauteil ab und legt sie auf das Förderband.

Schnappt euch oben eins der Räder aus dem Förderband und bringt es an der langen, breiten Seite am kürzeren Rand der Kiste an. Legt das Gefährt dann so auf den Strom-Überweg, dass die Seite ohne Rad schräg nach rechts unten hängt und das ganze vom Rad gehalten wird. Das Rad sollte an der Kante links greifen und das Ganze auf die andere Seite befördern.

So sollte das Rad auf dem Träger aufliegen, hier fehlt nur noch die Kiste daran.

Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, zwei Räder an die Kiste zu pappen und sich selbst drauf zu stellen. Alternativ könnt ihr aber auch dreifachen Elektroschutz durch Kleidung oder Essen aktivieren oder aus Sonau-Bauteilen ein Fluggerät für eure Kiste basteln. Fällt sie in den Abgrund, nutzt Zeitumkehr.

Ihr könnt euch auf jeden Fall unten noch eine Schatztruhe mit einem Großen Sonanium schnappen und bequem die Leiter nach oben nehmen, wenn eure Kiste auch dort ist. Draußen baut ihr euch dann ein Vehikel eurer Wahl, um das letzte Bauteil für Minerus Konstrukt zum Konstruktorium zu bringen.

So oder so ähnlich könnte das Gefährt mit der Kiste darauf dann aussehen.

Zelda Tears of the Kingdom: Der Weg zum Geistertempel mit dem fünften Weisen

Der fünfte Weise verschafft euch mit Minerus Konstrukt einen waschechten Kampf-Mech. Auf dem könnt ihr nicht nur reiten, dank Synthese lassen sich an den Armen und am Rücken auch noch Dinge anbringen. Gewöhnt euch an die Steuerung: Mit A steigt ihr auf, mit ZL könnt ihr blocken. Drückt ihr X, lassen sich zum Beispiel Stachelkugeln und Frostwerfer an den Armen anbringen.

Tadaaa, fast wie bei Titanfall 2: In Zelda Tears of the Kingdom gibt es auch einen Mech!

Bahnt euch einen Weg zum Geistertempel: Der Weg dorthin ist allerdings ziemlich steinig und lang. Je nachdem, wie viele Gegner ihr insgesamt schon erledigt habt, könnt ihr es hier mit vielen schwarzen und silbernen Feinden zu tun bekommen, was das Ganze recht anspruchsvoll werden lässt.

Nutzt also die Waffenkammern unterwegs, um Minerus Konstrukt mit Stachelkugeln, Kanonen, Frostwerfern und ähnlichem auszustatten. Anschließend könnt ihr den Moblins zum Beispiel mit R einige Schocks verpassen und sie sie mit L vermöbeln. Die Horrorblins erledigt ihr am besten aus sicherer Entfernung und mit Hilfe von Kanonen und Lasern.

Der Hinox sollte eigentlich ebenfalls keine allzu große Herausforderung darstellen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ihr könnt auch während ihr auf dem Konstrukt sitzt, noch mit ZR und eurem Bogen schießen. Trefft ihr das Auge, haut es den Hinox hin und ihr geht zum Nahkampf über. Vergesst nicht, die Leuchtwurzel zu aktivieren, der Hinox hat Angst davor und meidet das Licht.

Unterwegs müsst ihr zudem haufenweise Geröll aus dem Weg räumen, was mit der Kanone oder einem Stein sowie der Stachelkugel am Konstruktarm sehr gut klappen sollte. Bei der letzten Waffenkammer montiert ihr euch eine Rakete an den Rücken, haltet Y gedrückt und kommt so nach oben zum Eingang des Geistertempels.

Zelda TotK: So schafft ihr den Bosskampf gegen das Gestohlene Konstrukt im Geistertempel

Überraschung: Der Geistertempel besteht einzig und allein aus dem Bosskampf gegen das Gestohlene Konstrukt. Die Arena ähnelt einem Boxring und der Boden ist komplett mit Miasma bedeckt. Normale Treffer verursachen fast gar keinen Schaden: Euer Ziel ist es, das feindliche Konstrukt in die Bande zu befördern.

Das Gestohlene Konstrukt ist der Bossgegner im Geistertempel.

So schafft ihr Phase 1:

Ausweichen : Weicht den Attacken des Konstrukts aus, indem ihr euch seitwärts bewegt.

: Weicht den Attacken des Konstrukts aus, indem ihr euch seitwärts bewegt. Blocken : Achtet darauf, die Nahkampfangriffe zu blocken, indem ihr ZL gedrückt haltet.

: Achtet darauf, die Nahkampfangriffe zu blocken, indem ihr ZL gedrückt haltet. Kontern : Drückt ihr beim Blocken im Moment der Attacke A, pariert ihr den Schlag und betäubt den Feind.

: Drückt ihr beim Blocken im Moment der Attacke A, pariert ihr den Schlag und betäubt den Feind. Greift an , sobald sich die Gelegenheit bietet. Drei Schläge mit der Stachelkugel hintereinander schleudern den Boss in die Ring-Begrenzung und verpassen ihm ordentlich Schaden.

, sobald sich die Gelegenheit bietet. Drei Schläge mit der Stachelkugel hintereinander schleudern den Boss in die Ring-Begrenzung und verpassen ihm ordentlich Schaden. Habt ihr eine Kanone an der anderen Hand, könnt ihr auch aus der Entfernung angreifen.

Verpasst ihr dem Gestohlenen Konstrukt einen Treffer, verliert er in der Regel eine seiner Waffen. Ansonsten liegt in der Arena auch eine Stachelkugel herum, die ihr mit einem Druck auf X an euren Armen befestigen könnt.

Phase 2 gegen das Gestohlene Konstrukt

Das ändert sich: Das Gestohlene Konstrukt aka der Boss des Geistertempels kann jetzt fliegen. Dafür bekommt ihr einen Ventilator, den ihr euch an den Rücken basteln könnt, um schneller zum Nahkampf übergehen oder besser ausweichen zu können (haltet dafür Y, um schneller zu werden).

Der Rest bleibt gleich: Weicht aus, blockt und pariert. Fliegt der Gegner oder ist er zu weit weg, schießt ihr ihn am besten mit einer Kanone an eurem Arm ab (oder mit einem Elektropfeil, während ihr weiterhin auf dem Konstrukt reitet).

So oder so: Versetzt das Gestohlene Konstrukt in seinen benommenen Zustand und haut ihm dreimal mit der Stahlkugel an eurem Arm vor den Latz. Am besten so, dass der Boss in die Stacheldraht-Seile geschleudert wird und massiven Schaden nimmt.

Bei jedem erfolgreichen Treffer sollte das Gestohlene Konstrukt Waffen verlieren, die ihr nutzen könnt. Bastelt sie euch an die eigenen Arme, falls ihr sie braucht. Wiederholt das Procedere, bis ihr gewonnen habt.

So sehen Sieger aus!

Das gibt es als Belohnung nach Abschluss des Geistertempels:

Einen Herzcontainer: Wie gewohnt erhaltet ihr nach Abschluss des Bosskampfes auch hier wieder einen Hercontainer. Der verleiht Link mehr Lebensenergie, so dass er länger gegen Feinde bestehen und mehr Treffer einstecken kann.

Minerus Schwur: Untersucht den Mysterienstein am Ende des Geistertempels und schaltet eine neue Fähigkeit frei. Ihr könnt jetzt jederzeit und überall im Spiel das Konstrukt herbei rufen, um darauf zu reiten. So könnt ihr es auch mit großen Gegnern aufnehmen.

Neue Einkaufsmöglichkeiten: Zusätzlich könnt ihr im Geistertempel ab sofort mit zwei Konstrukten Handel treiben. Das Schmiedkonstrukt verkauft euch diverse Sonau-Waffen, Schilde und Bogen, ihr müsst allerdings mit Sonanium bezahlen. Das Minenkonstrukt hat die wertvollen und überaus mächtigen Antiken Dolche im Angebot.

Wie hat euch der Geistertempel und das ganze Drumherum gefallen? Hattet ihr mit manchen Teilen Probleme und wenn ja, mit welchen?