Zelda Tears of the Kingdom: Alle Rüstungen und wo ihr sie findet

Schick oder? Dank etlicher Rüstungen könnt ihr Link in TotK neu einkleiden. Und das lohnt sich meist nicht nur optisch.

Link startet sein Abenteuer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nur mit ziemlich dürftiger Bekleidung und rudimentären Waffen. Doch das ändert sich schnell, denn in Hyrule lassen sich eine ganze Menger unterschiedlicher Rüstungsteile entdecken, die nicht nur schnieke aussehen, sondern teils auch sehr mächtige Effekte haben.

An welchen Orten kann ich die Rüstungen entdecken? Überall in Hyrule gibt es Fundorte für Rüstungsteile, also sowohl im Himmel, auf der Oberfläche als auch im Untergrund. Die Orte sind allerdings teils sehr gut versteckt oder der Fund eines Rüstungsteils ist an eine (Neben-) Quest gekoppelt.

Alle Rüstungs-Fundorte in Tears of the Kingdom

Wer eine genaue Übersicht über alle Stellen haben will, an denen Rüstungen in Tears of the Kingdom versteckt sind, sollte eine interaktive Karte nutzen. Die Map von unseren polnischen Kollegen von GamePressure listet alle Orte in Hyrule auf, an denen ihr Rüstungsteile finden könnt.

Hinweis: Die Karte wird fortlaufend mit weiteren Fundorten erweitert.

Welche Rüstungen in TotK sind die besten?

Das ist natürlich eine ziemlich individuelle bzw. Geschmacksfrage, es gibt aber durchaus Rüstungen im Spiel, die besonders nützlich sein können, etwa für kontrollierbareres Fliegen oder den perfekten Schutz gegen Kälte.

In unserer Übersicht haben wir euch besonders nützliche Rüstungen zusammengestellt:

Das müsst ihr zu Rüstungen in Tears of the Kingdom wissen

Was bringen Rüstungen überhaupt?

Allen Rüstungen ist gemein, dass sie Link zumindest zu einem gewissen Grad vor Angriffen schützen. Der entsprechende Wert wird durch eine Zahl beim jeweiligen Rüstungsteil angezeigt. Deutlich interessanter sind aber die Spezialfunktionen, die manche Rüstungen mit sich bringen. So gibt es im Spiel beispielsweise Rüstungen mit folgenden Attributen.

Kälteschutz

Hitzeschutz

Wasserfälle hochschwimmen

höhere Angriffskraft

verbesserte Klettergeschwindigkeit

etc.

Solltet ihr alle drei Teile (Kopf, Körper, Beinbekleidung) eines Rüstungssets sammeln, winkt euch bei den meisten Sets zudem ein besonders mächtiger Set-Bonus.

Es gibt übrigens auch einige kuriose Rüstungsteile, die bestimmte Effekte haben. Darunter etwa die Krog-Maske, die beim Finden der kleinen Krog-Wesen hilft.

Kann ich Rüstungen auch verbessern?

Ja, das geht! Dafür müsst ihr aber zunächst die großen Feen aufsuchen bzw. die Nebenquest absolvieren, um diese freizuschalten.

Wie genau das funktioniert, lest ihr hier:

