Zelda Tears of the Kingdom: So viele Schreine gibt es und so kriegt ihr den Schreinsensor

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es wieder massenhaft Schreine.

Die Schreine gehören zu euren wichtigsten Anlaufpunkten in der riesigen Open World von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In ihnen bekommt ihr nämlich die wertvollen Segenslichter, mit denen ihr wahlweise Links Herzcontainer oder seine Ausdauer erhöhen könnt. Außerdem dienen sie als Schnellreisestation, sobald ihr sie freigeschaltet habt.

Wie viele Schreine sich in Hyrule verstecken, wie ihr sie am besten findet und wie ihr die Segenslichter benutzt, lest ihr hier.

Wie viele Schreine gibt es in Zelda: Tears of the Kingdom?

Insgesamt gibt es ganze 152 Schreine in Zelda: Tears of the Kingdom: 120 davon findet ihr auf der Oberfläche von Hyrule und weitere 32 verstecken sich auf den Himmelsinseln über der Welt. Im Untergrund gibt es dagegen keine Schreine, hier könnt ihr aber Wurzeln des Lichts finden, die ebenfalls als Schnellreisestationen fungieren.

So findet ihr Schreine in Zelda TotK

Die meisten Schreine könnt ihr problemlos in der Welt finden. Ihr erkennt sie an dem spiralförmigen blau-grünen Licht, das von ihnen aufsteigt. Am besten lassen sie sich nachts und von hohen Aussichtspunkten aus entdecken. Drückt den rechten Analogstick rein, um ranzuzoomen und die Schreine zu markieren.

31 der Schreine sind allerdings auch versteckt. Um sie aufzudecken, müsst ihr erst eine Nebenmission abschließen, indem ihr mit Charakteren mit einem roten Ausrufezichen redet.

Schreinsensor freischalten

Wollt ihr euch die Suche leichter machen, solltet ihr euch den Schreinsensor besorgen. Er schlägt aus, wenn sich ein Schrein in der Nähe befindet, selbst wenn er versteckt ist. Ihr könnt ihn bekommen, nachdem ihr beim Spähposten die Hauptmission "Untersuche die vier Regionen" erhalten habt. Dann geht ihr wie folgt vor:

Holt euch von Josha die Quest "Das Volk im Untergrund" und schließt sie ab.

Schließt mindestens eines der vier Regionen-Phänomene ab.

Erledigt Joshas Quest "Der Tempel im Untergrund".

Repariert Robelos Heißluftballon und sprecht mit ihm.

Trefft Robelo im Forschungsinstitut in Hateno und er wird den Schreinsensor in euer PurahPad einbauen.

Wollt ihr wissen, wie Zelda: Tears of the Kingdom im GamePro-Test abschneidet, haben wir hier das ausführliche Review-Video für euch:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Das bringen euch die Schreine

Die Schreine dienen euch als Schnellreisepunkt, zu dem ihr von der Karte aus jederzeit reisen könnt. Dafür müsst ihr den Schrein nicht absolviert haben, sondern lediglich das grüne Siegel am Eingang aktivieren.

Außerdem findet ihr in jedem Schrein sowohl eine Schatztruhe als auch ein Segenslicht. Habt ihr vier dieser Segenslichter beisammen, könnt ihr sie an einer Statue der Göttin eintauschen und dafür entweder ein weiteres Herz oder mehr Ausdauer für Link erlangen.