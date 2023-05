Zelda Tears of the Kingdom: Geniale interaktive Karte zeigt euch alle wichtigen Orte, Schreine, Krogs und mehr

Diese interaktive Karte für Zelda: Tears of the Kingdom zeigt euch alle wichtigen Anlaufpunkte.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet euch eine riesige Spielwelt zum Erkunden und nimmt euch dabei nur selten an die Hand. Es liegt also an euch, wichtige Orte, Charaktere, Nebenmissionen und Gegenstände selbst zu entdecken.

Wenn ihr dafür etwas Unterstützung haben wollt oder einfach nach etwas ganz bestimmten sucht, hilft euch diese interaktive Map von den Kolleg*innen von gamespressure.com, die euch alle wichtigen Punkte im Spiel markiert.

Interaktive Map zeigt euch die wichtigsten Geheimnisse von Zelda: TotK

Damit ihr die interaktive Karte direkt aufrufen könnt, haben wir sie hier für euch eingebunden:

Die Karte deckt die drei großen Gebiete der Spielwelt ab, also Hyrule, den Untergrund und die Himmelsinseln. Dabei sind alle wichtigen Nebenaktivitäten, Schnellreisepunkte und mehr verzeichnet. Besonders für den Anfang dürfte sie also sehr nützlich sein. Mit der Suchfunktion könnt ihr außerdem nach bestimmten Kategorien filtern.

Das zeigt die interaktive Map zu Zelda: Tears of the Kingdom unter anderem:

Krog-Samen

Wurzeln des Lichts

Siedlungen

Schreine

Tempel

Türme

Missionen

Höhlen

Händler

Weitere Guides und Starthilfen zu Zelda: Tears of the Kingdom bekommt ihr auch hier:

Wollt ihr wissen, wie der BotW-Nachfolger im GamePro-Test abschneidet und was die Stärken aber auch vereinzelten Schwächen sind, könnt ihr hier das Test-Video zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom anschauen:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda-Map aktuell noch in Arbeit

Da die Spielwelt von Zelda: Tears of the Kingdom riesig ist, ist die interaktive Karte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht komplett. Die Fundorte aller Krogs etwa sind aktuell noch nicht bekannt. In den kommenden Tagen und Wochen wird die Map aber mit weiteren Markierungen und Fundorten aufgefüllt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Nutzt ihr interaktive Maps in Open World-Spielen?