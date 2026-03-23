Zelda-Fan entdeckt einen Baum im echten Leben, der dem Krog-Wesen Hestu verblüffend ähnlich sieht

Hestu IRL (Bild: reddit.com/user/ratemyweenor137/)

Bei Hestu könnt ihr in Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom eure Taschen vergrößern lassen. Der riesige Krog freut sich, wenn ihr ihm Krog-Samen bringt und schwingt seine Rasseln. So weit, so gut. Aber wusstet ihr, dass es Bäume in der echten Welt gibt, die wirklich fast genauso aussehen wie Hestu?

Hestu aus Zelda BotW sieht dem Queensland-Flaschenbaum extrem ähnlich

Wir sind auf einen Reddit-Post gestoßen, den wir euch nicht vorenthalten wollten. Denn dieser hier dreht sich um einen Baum, der von einem Zelda-Fan entdeckt wurde – und dass dieser Baum ihn direkt an Hestu aus den Open World-Zeldas erinnert hat, dürfte mehr als verständlich sein.

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Immerhin sieht das prachtvolle Exemplar eines Queensland-Flaschenbaums tatsächlich beinahe exakt so aus, wie wir uns Hestu im echten Leben vorstellen würden. Der Verfasser des Reddit-Posts behauptet sogar, dass Hestu nach dem Vorbild dieser Baum-Art modelliert worden wäre, wir konnten dafür aber leider keine Bestätigung finden.

Aber seht euch diesen wirklich beeindruckenden Baum an! Er hat sogar eine Art Auge und zwei übereinandergeschlagene Beine:

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Aber der Reddit-User ratemyweenor137 ist nicht der Erste, dem diese verblüffende Ähnlichkeit aufgefallen ist. Die Queensland-Flaschenbäume könnten wirklich Pate für das Design von Hestu gestanden haben, so wie sie und der Krog aussehen.

Schaut euch dieses propere Kerlchen hier an:

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Die Queensland-Flaschenbäume heißen übrigens Brachychiton rupestris und kommen ursprünglich in Australien vor (auch wenn das erste Exemplar hier in einem Park in San Diego entdeckt wurde). Nicht zu verwechseln mit dem Elefantenfuß, der hierzulande auch manchmal Flaschenbaum genannt wird – aber im Gegensatz zur australischen Variante giftig für Katzen ist, also Obacht!

Hier dann nochmal Hestu als Charakter – in seiner vollen, baumigen Pracht:

Erkennt ihr den Brachychiton Rupestris wieder?

Mehr News zu Zelda Tears of the Kingdom findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen:

Wieso Hestu eigentlich so viel größer als all die anderen Krogs in Zelda BotW und TotK ist, bleibt unklar. Aber es gibt eine interessante Fan-Theorie, die davon ausgeht, dass wir es hier vielleicht mit einer Art Inkarnation oder einem Nachfahren von Tingle aus Majora's Mask zu tun haben. Er wollte doch immer eine Fee werden und womöglich hat Tingle sich dann einfach irgendwie in Hestu verwandelt.

Habt ihr auch schon einmal so einen Queensland-Flaschenbaum gesehen und musstet direkt an Zeldas Hestu denken?