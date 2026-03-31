Zelda TotK-Baumeister bastelt geniale Fahrzeuge wie Lamborghini, Hummer oder DeLorean nach und liefert auch die Anleitungen dazu

Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was von wirklich enthusiastischen Fans alles so in Zelda: Tears of the Kingdom gebaut werden kann.

David Molke
31.03.2026 | 07:15 Uhr

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Einige Zelda: Tears of the Kingdom-Fans haben richtig viel Fantasie (Bild: reddit.comusersusususu-storage) Einige Zelda: Tears of the Kingdom-Fans haben richtig viel Fantasie (Bild: reddit.com/user/susususu-storage/)

Eigentlich haben moderne Autos nichts in einem Zelda-Spiel verloren. Aber Zelda: Tears of the Kingdom lässt euch eben wirklich freie Hand. Mit den Bau-Möglichkeiten des Spiels können die wildesten Konstrukte zusammengezimmert werden und das schließt auch Lamborghinis oder den DeLorean ein.

Zelda-Fan baut in Tears of the Kingdom wirklich beeindruckenden Fuhrpark zusammen

Wir haben schon diverse Dinosaurier, billige Drachen, coole Kampfmaschinen und sehr viel mehr gesehen. Dieser Fuhrpark hier sticht aber auf jeden Fall nochmal heraus, was Kreativität angeht. Mit welcher Liebe zum Detail und was für Ideen hier hantiert wurde, sorgt nicht nur bei uns für große Begeisterung.

Video starten 2:00:03 Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Auch auf Reddit ist die Zelda: Tears of the Kingdom-Community ganz aus dem Häuschen, nachdem sie einen kurzen Eindruck von den vier fahrbaren Untersätzen präsentiert bekommt, die der User susususu-storage zusammengezimmert hat. Der Fuhrpark umfasst die folgenden Vehikel:

Hier könnt ihr euch die vier Autos anschauen:

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Keines dieser Bauwerke basiert auf irgendwelchen Mods oder Hacks. Das heißt, dass die Materialien so alle auch im Spiel zu finden sind. Einige Teile wurden laut dem Reddit-User aber mit der "Gravity-Pressing"-Technik hergestellt.

Wie das alles funktioniert, könnt ihr euch aber zum Glück in den jeweiligen YouTube-Videos zu den einzelnen Builds ansehen. Dort werden auch die Einzelteile vorgestellt und sämtliche Details zum Bau-Prozess erklärt. Wir haben sie oben in der Liste verlinkt.

Ihr könnt die Autos alle nachbauen oder sie per QR-Code importieren. Wenn ihr es eilig habt, scannt ihr einfach den Code aus dem jeweiligen Video und könnt das Fahrzeug dann mithilfe der Nintendo Switch-App in eure Nintendo Switch 2-Edition von Zelda: Tears of the Kingdom herunterladen.

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Die Reaktionen aus der Community sind überschwänglich positiv: Da wird verblüfft angemerkt, Zelda TotK bisher offensichtlich komplett falsch gespielt zu haben und natürlich viel gelobt. Besonders das Auge fürs Detail wird mehrfach hervorgehoben. Dass der DeLorean eine Spur aus Feuer hinter sich herzieht, fällt genauso auf, wie die abgefahrene Idee, Königsschilder für die Lichter des Lamborghinis zu nutzen.

Welches der vier Autos in dieser Zelda-Version gefällt euch am besten?

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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Genre: Action

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