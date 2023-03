Das steckt im neuen Zelda: TotK-Gameplay.

Ursprünglich sollte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom noch 2022 erscheinen, wurde dann allerdings auf 2023 verschoben. Seither gab es allerdings kaum neues Material zum Spiel zu sehen, das in knapp sechs Wochen bereits für die Switch erscheinen soll – zumindest bis jetzt.

Nun hat Nintendo nämlich über 10 Minuten neues Gameplay zum Action-Adventure geteilt. Darin sehen wir auch endlich mehr zu den neuen Spielmechaniken des Breath of the Wild-Nachfolgers.

Hier könnt ihr euch das neue Gameplay zu Tears of the Kingdom direkt selbst anschauen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Das ist im neuen Gameplay zu sehen

In Gameplay sehen wir mehr von der Welt Hyrule und den fliegenden Himmelsinseln. Der Fokus liegt hier besonders auf den neuen Fähigkeiten von Link:

Neue Fähigkeit Zeitumkehr: Damit kann Link die Bewegung von Objekten umkehren und so etwa Felsbrocken, die von den Himmelsinseln gefallen sind, wieder aufsteigen lassen und sie wie eine Art Fahrstuhl in den Himmel reiten.

Neue Fähigkeit Synthese: Mit dieser Fähigkeit kann Link Gegenstände oder Waffen kombinieren und so etwa aus einem Stock und einem Felsen einen Hammer machen. Außerdem können wir Gegenstände mit Pfeilen kombinieren, um damit neue Effekte wie Eis oder suchende Pfeile zu erschaffen.

Neue Fähigkeit Ultra-Hand: Diese Fähigkeit ist ähnlich der Synthese-Fähigkeit. Damit lassen sich zusammengebaute Objekte feinjustieren. Bauen wir etwa ein provisorisches Floß aus Baumstämmen, können wir deren Form verändern oder Gegenstände hinzufügen oder entfernen: So können wir unserem Boot etwa einen Ventilator als Antrieb hinzufügen.

Neue Fähigkeit Deckensprung: Damit kann Link durch Decken hindurchspringen, um zum Stockwerk darüber zu gelangen oder Berspitzen durch Höhlen hindurch erreichen, ohne Ausdauer zu verbrauchen.

Zelda-Switch und Controller angekündigt

Neben dem neuen Gameplay-Material hat Nintendo auch eine neue Switch im Zelda-Design, sowie einen Pro Controller und eine Switch-Tasche angekündigt. Alle Infos dazu gibt's hier:

Was wir sonst bereits alles zum noch immer etwas mysteriösen BotW-Nachfolger wissen, könnt ihr in unserer Zelda: Tears of the Kingdom-Übersicht nachlesen:

Zuletzt haben wir bei der Nintendo Direct im Februar einen neuen Trailer zu TotK bekommen, der auch neue Fahrzeuge, Fähigkeiten und Waffen für Link vorgestell hat. Wie sich das gezeigte spielt, erfahren wir dann spätestens am 12. Mai 2023, wenn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.

Was sagt ihr zu dem neuen Gameplay-Material? Hat es euren Eindruck zu Tears of the Kingdom verändert?