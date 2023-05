Zelda Tears of the Kingdom kriegt neue Boni dank Switch-Online, aber ihr müsst euch beeilen

Ihr könnt eure gesammelten Platinpunkte jetzt für Zelda-Goodies ausgeben.

Schon letzte Woche konntet ihr euch mit einem Switch Online-Abo einige Goodies für Zelda: Tears of the Kingdom sichern, mit denen ihr etwa den Look eures Icons anpassen konntet. Jetzt ist die zweite Welle gestartet und verschafft euch gegen Platin-Punkte wieder schicke Icons, Hintergründe und Rahmen. Allerdings müsst ihr euch wieder beeilen, denn sie sind nur kurze Zeit verfügbar.

Diese Tears of the Kingdom-Boni könnt ihr euch sichern

Wenn ihr ein Switch Online-Abo besitzt, könnt ihr an bestimmten Missionen teilnehmen, für die ihr etwa spezielle Spiele zocken müsst, um euch im Gegenzug Platinpunkte zu sichern. Die dürft ihr dann wiederrum für Belohnungen einlösen, die euch digitale Goodies verschaffen. Aktuell läuft die zweite Welle der Zelda: Tears of the Kingdom-Belohnungen, bei der ihr euch folgendes schnappen könnt:

vier Charaktere mit Hintergrund

sechs Charaktere

fünf Hintergründe

fünf Rahmen

Neben Link sind diesmal auch beliebte Charaktere wie Sidon oder Ganondorf dabei, aus denen ihr euch eigene Icons erstellen könnt. Während die Charaktere euch jeweils 10 Platinpunkte kosten, bekommt ihr die Hintergründe und Rahmen für je fünf Punkte.

Diese Belohnungen könnt ihr euch unter anderem aktuell sichern.

Aber Achtung: Die zweite Welle ist ebenfalls nur begrenzte Zeit verfügbar: Ihr könnt euch die Inhalte nämlich nur bis zum 25. Mai um 2:59 Uhr deutscher Zeit sichern, bevor sie weg sind.

Habt ihr die Belohnungen der ersten Welle also verpasst, müsst ihr etwa auf die Icons von Prinzessin Zelda und Co. bereits verzichten.

Wollt ihr wissen, wie gut The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist und welche positiven und vereinzelt auch negativen Aspekte es gibt, haben wir hier das Testvideo für euch:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

So sichert ihr euch die Boni

Die Belohnungen könnt ihr direkt über eure Switch einlösen. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Klickt auf dem Start-Bildschirm auf den Reiter Switch Online ganz links

ganz links Wählt in der linken Leiste Missionen & Belohnungen aus

Jetzt wird euch direkt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorgeschlagen und darunter seht ihr auch schon die einzelnen Boni. Eure verfügbaren Platin-Punkte werden euch oben rechts im Bildschirm angezeigt. Habt ihr ein Icon gekauft, könnt ihr dann direkt auf die Symbol-Erstellung klicken und verschiedene Farbgebungen, Rahmen und Hintergründe wählen.

Werdet ihr euch die neuen Zelda-Boni schnappen?