Zelda steht mit ihrem Namen mal wieder für beeindruckenden Erfolg.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist vor nicht einmal einer Woche erschienen und bricht jetzt schon Rekorde. Dass sich die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sicherlich gut verkaufen wird, war absehbar, aber in welchem Ausmaße, wird erst durch erste Zahlen seitens Nintendo deutlich.

Tears of the Kingdom ist auf Erfolgskurs

So verkündete Nintendo, dass sich Tears of the Kingdom alleine in den ersten drei Tagen (also seit dem Release am 12. Mai) weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat. Damit löst es Breath of the Wild als am schnellsten verkauften Spiel der Zelda-Reihe überhaupt ab, die mit The Legend of Zelda 1986 auf dem Nintendo Entertainment System (NES) ihren Anfang nahm.

Das war aber noch nicht alles, denn TotK bricht noch weitere Rekorde: Noch nie hat sich ein Nintendo-Spiel in Europa, aber auch alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz so schnell verkauft wie Tears of the Kingdom.

Und auch in Amerika sieht es mehr als rosig aus. Wie BusinessWire berichtet, hat sich die Fortsetzung dort über 4 Millionen Mal verkauft und ist dort so nicht nur zum am schnellsten verkauften Nintendo Switch-Spiel aller Zeiten aufgestiegen, sondern auch zum am schnellsten verkaufte Spiel für ein Nintendo-System in Amerika jemals.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Zelda Tears of the Kingdom präsentiert sich nicht nur in unserem GamePro-Test als wahres Meisterwerk:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda TotK im Vergleich

Stand: 31. März 2023: Breath of the Wild hat sich seit dem Release im März 2017 insgesamt 29,81 Millionen Mal verkauft. TotK hat also alleine in den ersten drei Tagen gut ein Drittel des Vorgänger geschafft. Auf Platz 15 der am meisten verkauften Switch-Spiele liegt Ring Fit Adventure (Release: Oktober 2019) mit 15,38 Millionen, während Mario Kart 8 Deluxe mit 53,79 Millionen verkauften Einheiten nach wie vor Platz 1 verteidigt. Der Fun-Racer ist auch nach wie vor sehr beliebt, aber hat eben auch schon sechs Jahre Zeit gehabt, diese Verkaufszahlen zu erzielen.

Was glaubt ihr, wie erfolgreich wird Zelda: Tears of the Kingdom letztendlich? Wird es Mario Kart 8 Deluxe vom Thron kicken? Und haltet ihr den Erfolg für berechtigt?