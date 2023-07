Zelda ToTk-Bossgegner in einer Sekunde killen: Spieler baut extrem tödliche Mega-Bombe

Ihr wollt in Zelda Tears of the Kingdom ordentlich was wegsprengen? So geht es ganz einfach.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet unzählige Möglichkeiten, ausgefuchste Kampf-Flugzeuge oder autonome Roboter zu basteln. Ihr könnt aber auch einfach nur einen ganzen Haufen explosiver Fässer aneinander pappen. Das hat einen durchschlagenden Effekt, der auch die dicken Fische auf einen Schlag erledigt. Schaut euch die absurde Bombe in Aktion an.

Zelda Tears of the Kingdom-Fan baut simple, aber extrem erfolgreiche Mega-Bombe

Darum geht's: Falls ihr genug von ausgefeilten Kampfroboter-Konstruktionen habt und lieber auf althergebrachte Methoden wie riesige Explosionen ohne viel Schnickschnack setzt, seid ihr hier genau richtig. Dieser Zelda-Spieler hier hat eine wortwörtlich zündende Idee.

Gigantische Fassbombe basteln: Anstatt automatisch zielsuchende Roboter oder Fluggeräte mit Kanonen, Lasern, Eis- und Elektro-Waffen auszustatten und dann selbst ins Feld zu führen, klatscht Redditor Fvi72_K41U2 einfach möglichst viele rote Bombenfässer aneinander. Es dürften so um die 21 Stück sein.

Ein echter Kracher: Wenn ihr diese Bombe erst einmal zusammengeklebt habt, könnt ihr sie dank der Automatik einfach abspeichern. Anschließend lässt sie sich dann für 63 Sonanium überall rekonstruieren und in Windeseile herbeizaubern.

Vor allem könnt ihr damit aber fast alle Gegner innerhalb kürzester Zeit erledigen, wie dieses wundervolle Video hier zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wo finde ich die Fässer? In der Höhle am Calora-See gibt es jede Menge Bombenfässer. Der Calora-See ist einer der Seen in der Nähe vom Stall am See in der Phirone-Region. Ihr könnt euch zur Not auch steigern und die Bombe nach und nach immer größer basteln, während ihr sie zwischendurch bereits in der Bautomatik speichert.

Wer das übersteht: Es gibt eine Mechanik in Zelda: Tears of the Kingdom, die bestimmte Bossgegner immun gegen One-Shot-Kills macht, wenn sie volle Energie haben (Link übrigens auch). Dazu zählen zum Beispiel die Gigama-Gegner im Untergrund oder Phantom-Ganon.

Aber auch Leunen schafft ihr nicht mit einer einzigen Bombe, weil sie zu viel Lebensenergie dafür besitzen.

Antike Dolche sind tödlicher: Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zelda Tears of the Kingdom-Story könnt ihr euch Antike Dolche für 50 Sonanium kaufen und zum Beispiel als Pfeilspitze oder als Synthese-Material für Waffen benutzen. Gegner lösen sich direkt in Wohlgefallen auf, wenn sie davon getroffen werden, hinterlassen allerdings keinen Loot.

Was ist eure Lieblings-Methode zum schnellen erledigen großer Gegner?