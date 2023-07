Diese Outfits aus Zelda BotW haben es nicht in TotK geschafft, und verdammt: Ich will ein bestimmtes Shirt sofort zurück

Diese Kleidung aus BotW gibt es nicht mehr in TotK.

Zelda: Tears of the Kingdom übernimmt nicht nur die Spielwelt aus Breath of the Wild, sondern auch viele Items, Waffen und Outfits. Allerdings hat es nicht jedes Kleidungsstück aus dem Vorgänger ins Sequel geschafft. Welche das sind, zeigt uns Reddit-Mitglied "NGSkyz_off" auf einem Bild.

Alle Outfits aus BotW, die es nicht in Zelda: TotK gibt

Diese Outfits aus BotW haben es nicht in den Nachfolger geschafft. Bildquelle: NGSkyz_off

Um folgende Outfits aus Zelda: Breath of the Wild handelt es sich auf dem Bild:

Altes Hemd und Alte Hose

Damenset

Winterwams

Antikes Set

Nintendo Switch-Hemd

Mehrere Waffen aus Breath of the Wild haben es ebenfalls nicht in den Nachfolger des Open World-Abenteuers geschafft, dazu zählen unter anderem einige Yiga-Totschläger wie der Dämonenring und der Kopfsammler:

Gebt mir das Switch-Hemd zurück!

Linda Sprenger

@lindalomaniac Bei den Nintendo Switch-Shirt handelt es sich um einen Ausrüstungsgegenstand, den ihr in Breath of the Wild nur bekommt, wenn ihr den Erweiterungspass kauft und installiert. Das Shirt hat einen Rüstungsschutz von 1, bietet quasi also keinerlei Schutz vor gegnerischen Angriffen.



Trotzdem feiere ich das Kleidungsstück, und ich kann nicht einmal ganz genau sagen, warum. Vermutlich einfach nur, weil es optisch komplett aus der Reihe tanzt und gar nicht in die Welt des Open World-Abenteuers passt. Link im Nintendo Switch-Fan-Shirt? Passt nicht und ist genau deshalb irgendwie witzig, also bitte, gebt es mir zurück! Außerdem finde ich, dass dem spitzohrigen Helden die Farbe rot wirklich gut steht, findet ihr nicht?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Welche Kleidung wünscht ihr euch unbedingt in Tears of the Kingdom zurück? Und welches Outfit aus TotK ist euer liebstes?