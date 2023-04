Zelda TotK: Ein bestimmter Charakter wird in den Trailern schmerzlich vermisst

In Zelda BotW und Hyrule Warriors spielt Yunobo eine wichtige Rolle, im TotK-Trailer fehlt er.

Der neueste Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer hält die Welt in Atem. Unter anderem waren darin diverse neue Figuren und altbekannte Gesichter zu sehen: Sidon, Tulin und Riju tauchen allesamt auf. Aber von den Goronen fehlt jede Spur. Yunobo glänzt mit Abwesenheit. Darum machen sich viele Fans jetzt schon Sorgen um den liebenswürdigen Charakter.

Yunobo fehlt im Zelda TotK-Trailer und Fans haben auch schon Ideen, wieso

Darum geht's: Seit letztem Donnerstag gibt es den neuen und letzten Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom. Der enthüllt haufenweise neue Figuren, fliegende Schiffe, neue Bossgegner und vieles mehr. Aber ein Charakter fehlt und wird schmerzlich vermisst: Der Gorone Yunobo.

Hier könnt ihr euch nochmal selbst ein Bild davon machen:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Warum gerade Yunobo? Dass speziell dieser Gorone so sehr vermisst wird, liegt einfach daran, dass all seine Gegenstücke zu sehen sind. Da wäre der Rito Tulin als Nachfahre Revalis, Prinz Sidon von den Zoras (Miphas Bruder) sowie die junge Gerudo-Königin Riju, die von Urbosa abstammt. Nur Daruks Nachfahre Yunobo ist im Trailer nicht zu sehen.

Aber es gibt Hinweise: In einer Szene des Trailers können wir zumindest einen Blick auf die legendäre Goronen-Waffe werfen, die Daruk benutzt hat und die auch Link führen kann – den Bergspalter. Womöglich sehen wir hier also zumindest Yunobos Waffe, ihn selbst aber nicht.

Das sorgt bei vielen Fans natürlich für Unwohlsein: Immerhin dürfte es einen wichtigen Grund haben, dass selbst in offiziellen Werbetweets die drei anderen Verwandten der Recken zu sehen sind, aber kein Gorone. Dementsprechend befürchten einige Fans, ihm könnte etwas zugestoßen sein.

Rollender Kampf-Gorone: Es gibt im Trailer aber zumindest einen Kampf zu sehen, bei dem Link offenbar von einem Goronen attackiert wird. Der rollt feurig auf ihn zu und Link weicht aus. Ob es sich dabei um Yunobo handelt, bleibt allerdings unklar. Es könnte auch eine Art Prüfung oder Showkampf sein.

Hat Ganondorf damit zu tun? Möglicherweise attackiert Ganondorf als erstes den Todesberg und die dort lebenden Goronen. Dafür würde auch sprechen, dass der Todesberg ganz anders aussieht und dass Ganondorf offenbar eine der Tränen des Königreichs trägt, die er eventuell den Goronen und speziell Yunobo abgeknöpft haben könnte:

Bekommt Yunobo ein Glow-Up? Ebenfalls sehr gut denkbar wäre, dass Yunobo überhaupt nichts zugestoßen ist. Stattdessen könnte er eine Art Transformation durchlebt haben, die ihn weniger ängstlich, tolpatschig und schüchtern macht. Womöglich ist der Gorone durch irgendein Erlebnis zu einem stattlichen, furchteinflößenden Goronen-Krieger avanciert, der bewusst erst später gezeigt werden soll und nur durch die Waffe angedeutet wird.

Ist euch auch aufgefallen, dass Yunobo fehlt? Was könnte eurer Meinung nach dahinter stecken?